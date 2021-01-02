Кипр в 2021 году примет привитых от COVID-19 туристов без теста

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«Интерфакс» со ссылкой на сообщение газеты издание Cyprus Mail пишет, что власти Кипра в будущем году разрешат туристам, прошедшим вакцинацию против коронавируса, прибывать в страну без тестов.

Нововведение в рамках плана по возобновлению авиасообщения, представленного министром транспорта Янисом Каруссосом, вступит в силу 1 марта 2021 года.

Как пишут СМИ, данная мера властей Кипра явится доказательством того, что «жизнь станет намного проще для тех, кто решит сделать прививку от COVID-19», несмотря на заверения властей и экспертов в том, что вакцинация не будет обязательной.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 марта 2021 года власти Кипра разрешат въезд туристам из России, Украины и Беларуси. Туристы смогут прибыть в аэропорты Ларнаки и Пафоса без обязательного карантина, но с двумя тестами — один придётся сделать до вылета, второй — в аэропорту прилёта.