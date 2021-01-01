По случаю торжеств

«Жизнь без праздников — это длинный путь без заезжего двора», — заметил как-то знаменитый философ Демокрит. И был, безусловно, прав: праздник — это возможность остановиться и передохнуть, время застолий и самых вкусных на свете блюд.

На российских столах можно встретить все что угодно, потому как эта кухня столетиями «примеряла» и заимствовала лучшие иностранные блюда. Судите сами: при дворе Ивана Грозного подавали суп из черепахи и рябчиков «по-гишпански»; Петр I сделал привычными бифштексы и шницели; Екатерина II ввела в моду бульон консоме и затейливые закуски. Хотя исконно русские блюда своих позиций не теряли и, более того, время от времени переходили в решительное наступление. Вспомнить хотя бы Большой Патрикеевский трактир Тестова, описанный Гиляровским в книге «Москва и москвичи». На поросенка с хреном, раковый суп с расстегаями и нежнейшую гурьевскую кашу туда приезжали сливки общества из самого Санкт-Петербурга. Богатые московские гурманы в восторженном предвкушении целовали кончики пальцев, заказывая осетрину с хреном, солянку из почек с расстегаями, ботвинью с сухим тертым балыком и огромную, по воспоминаниям Гиляровского, кулебяку «с начинкой в двенадцать ярусов, где было все, начиная от слоя налимьей печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле».

Современные кулинарные книги могут сделать ваш праздник таким, как захочется. Главное, чтобы за столом сидели близкие и любимые, торжество вспоминалось с нежностью и можно было сказать: «Жаль, что вас не было с нами!»

Рыбные стейки на гриле

Стейки из семги — 500 г, сок лимонный — 1 ст. л., масло оливковое — 1 ст. л., соль, перец черный молотый, специи для рыбы.

Стейки промыть, воду хорошенько стряхнуть, обсушить рыбу бумажным полотенцем. В большой эмалированной миске смешать соль, специи для рыбы, перец, лимонный сок и оливковое масло. Основательно обмазать каждый стейк получившимся маринадом и оставить на 1-2 часа. Разогреть духовку до 180 °C и установить режим «Гриль». Решетку гриля смазать оливковым маслом, установить на средний уровень и выложить на нее стейки. Запекать 15-20 минут. Можно подавать с зеленью и ломтиком лимона.

Террин из копченого лосося

Филе лосося малосольного — 400 г, моцарелла — 500 г, масло оливковое холодного отжима — 150 мл, лимоны — 1 шт., базилик — 1 пучок, приправа для рыбы, соль.

Филе лосося нарезать на тонкие длинные полоски шириной примерно 5 см. Выстелить форму для террина пищевой пленкой так, чтобы свисали края, налить в нее ледяной воды, чтобы убрать пузырьки воздуха из-под пленки. Слить воду. Приготовить маринад: из лимона выжать сок, смешать его с оливковым маслом, приправой и солью. Выстелить стенки и дно формы полосками лосося. Сверху положить тонкий слой моцареллы и смазать маринадом с помощью кисточки. Уложить сверху листья базилика и снова смазать маринадом. Выложить еще один слой рыбы. Далее выкладывать слой за слоем в таком же порядке до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Сверху хорошенько «запечатать» террин лососем, смазать остатками лимонного маринада, подтянуть оба конца пищевой пленки и туго запеленать террин. Сверху положить любой пресс и поставить в холодильник на 12 часов до полного застывания скрепляющего маринада. Перед подачей снять груз и нарезать на порционные кусочки.

Канапе с фуа-гра и клюквенным желе

Фуа-гра — 100 г, хлеб пшеничный тостовый — 10 ломтиков, желатин — 1 ст. л., сахар — 50 г, клюква — 100 г, петрушка, клюквенный соус, соль.

Приготовить клюквенное желе: желатин замочить в 1 ст. л. воды, из клюквы выжать сок. Кожицу залить 250 мл воды, добавить сахар и соль, вскипятить. Отвар процедить, положить желатин, довести до кипения, влить клюквенный сок. Перемешать, залить в форму и поставить в холодильник для застывания. Из тостового хлеба с помощью стакана сделать парные кружочки, подсушить их в духовке. Остудить. Фуа-гра пюрировать в блендере и уложить в кондитерский мешок. Застывшее желе нарезать на тонкие ломтики и вырезать из них кружки. Уложить желе на хлеб, накрыть еще одним ломтиком хлеба, выдавить фуа-гра в виде розочки, украсить клюквенным соусом и листиком петрушки.

Английский рождественский кекс

Масло сливочное — 200 г, сахар коричневый — 200 г, яйца — 3 шт., мука — 250 г, разрыхлитель — 10 г, сухофрукты ассорти — 500 г, орехи — 150 г, коньяк — 150 мл, джем яблочный — 3 ст. л., апельсины — 1 шт., сахарная пудра.

Сухофрукты замочить в коньяке, плотно накрыть пленкой и убрать в холод на сутки. Мягкое сливочное масло взбить с сахаром. Добавить яйца и снова взбить. Добавить 200 г просеянной муки с разрыхлителем, перемешать. Добавить джем. С апельсина снять цедру и мелко нарезать, из апельсина выжать сок, добавить цедру и сок в тесто. Сухофрукты вынуть из коньяка, нарезать, обсушить и смешать с 50 г муки. Добавить в тесто сухофрукты, орехи, хорошо перемешать. Выложить тесто в форму для кекса, выпекать в заранее разогретой до 160 °C духовке примерно полтора часа. Готовый кекс полностью остудить, вынуть из формы и щедро посыпать сахарной пудрой.

Крабовый салат с черносливом

На 2 персоны: яйца — 2 шт., крабовые палочки — 200 г, чернослив вяленый без косточек — 100 г, масло сливочное — 50 г, орехи грецкие — 50 г, сыр твердый тертый — 100 г, майонез, маслины без косточек, зелень свежая.

Яйца сварить, остудить. Чернослив тщательно вымыть, распарить в кипятке, сделать в каждом плоде продольный надрез и наполнить его толчеными грецкими орехами. Яйца очистить, натереть на крупной терке. То же самое проделать с крабовыми палочками. Положить в форму первый слой — тертое яйцо. Следом выложить четверть крабовых палочек, смазать майонезом и добавить еще один слой — половину объема тертого сыра и тертое сливочное масло. Поверх масла положить слой фаршированного орехами чернослива, покрыть его оставшимися крабовыми палочками и оставшимся яйцом. Украсить сеточкой из майонеза, зеленью и нарезанными маслинами.

Глазированный свиной окорок

Окорок варено-копченый — 2 кг, лук репчатый — 1 шт., сидр полусухой — 1,3 л, сахар коричневый — 3 ст. л., гвоздика — 30 шт., перец черный горошком — 10 шт., лавровый лист — 3 шт.

Луковицу очистить. Воткнуть в нее 10-15 бутонов гвоздики и положить в глубокую кастрюлю. Туда же отправить окорок, добавить лавровый лист и перец горошком. Влить в кастрюлю 1,2 л сидра и воду (получившаяся смесь должна полностью закрыть мясо). Довести до кипения, снять пену, закрыть кастрюлю фольгой и варить на слабом огне полтора часа. Оставшийся сидр смешать с сахаром в ковшике и варить 5 минут. Сваренный окорок вытащить из кастрюли, сделать на нем неглубокие надрезы в виде ромбов, в стыки которых нужно вставить бутоны гвоздики. Переложить мясо на противень. В середину каждого ромба воткнуть еще по бутону гвоздики, полить мясо глазурью и запекать 20–25 минут при 220 °С.

Жюльен куриный с грибами

Филе куриное — 300 г, шампиньоны — 200 г, сыр твердый — 100 г, масло растительное — 2 ст. л., сметана — 250 г, мука — 1 ст. л., молоко — 250 мл, масло сливочное — 40 г, тарталетки — 20 шт., соль, перец черный молотый.

Шампиньоны вымыть, нарезать тонкими пластинами, выложить в объемную сковороду с растительным маслом. Жарить на умеренном огне, помешивая, до тех пор, пока не испарится влага. Заранее отваренное куриное филе нарезать соломкой, добавить к шампиньонам. Посолить, добавить молотый перец, перемешать. Сливочное масло растопить в кастрюльке, постепенно высыпать в него муку, энергично перемешивая венчиком. Довести смесь до кипения, влить в нее охлажденное молоко, не прекращая мешать. Вновь довести до кипения, тут же снять с огня и дать немного остыть (до теплого состояния). Добавить к молочной смеси сметану, перемешать. Смесь шампиньонов и курицы распределить по тарталеткам и залить сметанным соусом. Сыр натереть на мелкой терке, посыпать каждую тарталетку и отправить их в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекать около 15 минут. Как только сыр расплавится и слегка подрумянится, достать и подавать на стол.

Глинтвейн с апельсином и корицей

Апельсины — 1 шт., вино красное полусухое — 380 мл, гвоздика — 5 шт., кардамон — 3 шт., палочки корицы — 2 шт., сахар — 2 ст. л., имбирь сухой — 0,5 ч. л., мускатный орех.

В воду (60 мл) добавить корицу, мускатный орех, кардамон, гвоздику и имбирь. Апельсин тщательно вымыть, половину нарезать кусочками и отправить вслед за специями. Довести смесь до кипения, варить около 2 минут. Полученный отвар процедить, всыпать сахар, перемешать до полного растворения кристалликов, влить вино и нагреть смесь до 60-70 °C. Готовый глинтвейн разлить в высокие бокалы из толстого стекла с большой ручкой, добавить несколько кусочков свежего апельсина и сразу подавать.