Китаец решил раздобыть стартовый капитал и устроил фальшивую свадьбу

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Мужчина из китайской провинции Гуйчжоу нашел отличный способ, как раздобыть деньги на свой бизнес. Мужчина просто устроил фейковую свадьбу, сообщает издание AsiaOne.

Предприимчивый будущий бизнесмен арендовал на несколько дней актрису, которая должна была исполнить роль невесты перед его родственниками и друзьями. В общей сложности «жена напрокат» ему обошлась за шесть дней в 3200 юаней или, примерно, $500.

Свадебная церемония прошла шикарно и гости подарили «новой семье» около $8500. Все деньги, по предварительной договоренности, забрал жених, однако актриса осталась ни с чем. «Муж» бросил ее, перестал отвечать на звонки и сбежал с финансами, не заплатив.

Девушка обратилась к юристам, но они не смогли ей помочь: она не заключила договор с «бизнесменом». В свою очередь, неизвестно, удалось ли мужчине открыть свое дело и как у него обстоят дела.