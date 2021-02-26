Китай экспортирует вакцины против COVID-19 в 27 стран, а также предоставляет безвозмездную помощь вакцинами 53 нуждающимся странам, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа.
Вакцины, которые Китай выделил для оказания безвозмездной помощи, были доставлены в Пакистан, Камбоджу, Лаос, Экваториальную Гвинею, Зимбабве, Монголию и Беларусь. Также в такие страны, как Сербия, Венгрия, Перу, Чили, Мексика, Колумбия, Марокко, Сенегал, ОАЭ и Турция были доставлены партии вакцин, поставляемые Китаем на экспорт, отметил китайский дипломат.
Подчеркнув, что большинство упомянутых стран являются развивающимися странами, Ван Вэньбинь выразил надежду на то, что все страны, которые в состоянии, объединятся и внесут позитивный вклад в поддержку международного сообщества, особенно развивающихся стран, в победе над пандемией.
«Китай является первой страной, которая обязалась сделать вакцины глобальным общественным благом», — заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая, добавив, что страна продолжит сотрудничество в области вакцин со всеми сторонами в пределах своих возможностей.