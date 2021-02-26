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Китай экспортирует вакцины против COVID-19 в 27 стран, а также предоставляет безвозмездную помощь вакцинами 53 нуждающимся странам, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Синьхуа.

Вакцины, которые Китай выделил для оказания безвозмездной помощи, были доставлены в Пакистан, Камбоджу, Лаос, Экваториальную Гвинею, Зимбабве, Монголию и Беларусь. Также в такие страны, как Сербия, Венгрия, Перу, Чили, Мексика, Колумбия, Марокко, Сенегал, ОАЭ и Турция были доставлены партии вакцин, поставляемые Китаем на экспорт, отметил китайский дипломат.