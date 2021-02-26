Была осуществлена кибератака против отношений Литвы и Польши — МИД

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В пятницу в отношении литовско-польских отношений была совершена информационная атака, на одном из польских порталов была размещена ложная новость», сообщило литовское Министерство иностранных дел.

По данным МИД, мишенью фейковой новости, появившейся на одном из польских порталов, стал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, руководство польского политруководства и американские военные.