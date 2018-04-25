Китай начал подготовку к отключению долларовых платежей

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Китаю необходимо подготовиться к возможному отключению от долларовой платежной системы, это может произойти в случае наложения американских санкций, заявил зампредседателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай. Об этом сообщает ТАСС.

“Мы должны подготовиться заранее, по-настоящему, а не только психологически”, – сказал Синхай.

По его мнению, зависимость от долларовых расчетов делает Китай уязвимым для санкций США.

Речь идет о системе передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системе межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS.

Кроме того, Синхай не исключил вероятность обесценивания доллара в будущем, что негативно повлияет на Китай, который располагает около двух триллионов долларов США в виде нефинансовых инвестиций за рубежом.

“Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда и не было бы таких”, — подчеркнул Фан Синхай.Как известно, еще в марте Трамп заявлял, что КНР − очень скрытная страна, которая вовремя не предупредила США об угрозе COVID-19.