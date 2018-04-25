Коронавирус: второе европейское пришествие

Фото pixabay.com

В испанской области Арагон, в провинции Уэска власти возвращают карантинные меры — там выявлены вспышки заражения коронавирусом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на euronews.com, пока это первый случай, когда в стране-члене ЕС после снятия изоляции практически сразу же вводятся новые ограничения.

Специалисты полагают, что коронавирусная инфекция распространялась среди сезонных работников, которые трудятся на сборе урожая фруктов и овощей.

Очаги, пока локальные, обнаружены также в двух крупных агломерациях — речь идет о столице страны и о Барселоне.

Опасения вызывает и ситуация в Германии — накануне на крупнейшем мясоперерабатывающем комбинате, находящемся в земле Северный Рейн-Вестфалия, были выявлены свыше полутора тысяч инфицированных.

ВОЗ на протяжении нескольких дней подчеркивала, что вторая вспышка эпидемии в нынешней ситуации и именно в Европе — это всего лишь вопрос дней.

Насколько прогноз специалистов оправдается, сейчас сказать трудно, но, с другой стороны, новые очаги инфекции регистрируются не только на территории ЕС, но и в Британии, в частности, в северном Уэльсе.

Власти Португалии ввели в качестве профилактической меры ввели своего рода комендантский час, который касается ресторанов, баров, кафе и магазинов — эти ограничения пока относятся к Лиссабону и его пригородам.

Об этом объявил премьер-министр страны Антониу Кошта: «Все будет закрыто, начиная с восьми вечера по местному времени».

За месяц с конца мая по конец июня число зараженных в Португалии коронавирусом превысило девять тысяч человек, в общей сложности инфицированы были чуть меньше сорока тысяч, COVID-19 закончился летальным исходом для полутора тысяч заболевших.