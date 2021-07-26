Китай обвинил США в тупиковом состоянии отношений

Власти США несут ответственность за то, что отношения с Китаем зашли в тупик. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Се Фэн, сообщает китайское телевидение.
«Отношения между Китаем и США находятся в тупике и сталкиваются с серьезными трудностями», — заявил он на встрече с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.
Се Фэн добавил, что США, объявляя Китай «врагом», стремятся «восстановить чувство национального превосходства».
В ходе визита в Китай Шерман также встретится с главой МИД КНР Ван И.
Как сообщалось, на прошлой неделе власти Китая ввели санкции против семи американских политиков и организаций из-за их «ошибочных действий» в отношении Гонконга.korrespondent.net