Китай обвинил США в тупиковом состоянии отношений

Власти США несут ответственность за то, что отношения с Китаем зашли в тупик. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Се Фэн, сообщает китайское телевидение.

«Отношения между Китаем и США находятся в тупике и сталкиваются с серьезными трудностями», — заявил он на встрече с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

Се Фэн добавил, что США, объявляя Китай «врагом», стремятся «восстановить чувство национального превосходства».

В ходе визита в Китай Шерман также встретится с главой МИД КНР Ван И.

Как сообщалось, на прошлой неделе власти Китая ввели санкции против семи американских политиков и организаций из-за их «ошибочных действий» в отношении Гонконга.