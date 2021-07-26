Государство не будет компенсировать тест для «паспорта возможностей» — А. Дулькис

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

Государство больше не будет компенсировать необходимый для получения «паспорта возможностей» тест на коронавирус, заявил в понедельник министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

«Это вопрос дней, но (…) государство больше не будет компенсировать тест для «паспорта возможностей», — сказал А. Дулькис после неформальной встречи министров.

Министр также сказал, что введение новых ограничений планируется связать с числом госпитализированных пациентов. Вопрос об ограничениях снова будет рассмотрен, если в больницах окажется более 300 человек. По его словам, это показатель того, что начинается «слишком большая нагрузка на систему здравоохранения».

«Мы не можем вернуться к ситуации, когда из-за ограничений часть людей теряет обычные услуги по надзору за здоровьем», — объяснил он.

Министр пока не назвал, какие конкретные ограничения могут быть рассмотрены.

По его словам, тестирование для «паспорта возможностей» станет платным «в ближайшее время». Кроме того, будут признаваться только молекулярные (ПЦР) тесты.

На вопрос, будет ли экстремальная ситуация заменена на карантин, министр здравоохранения ответил, что ограничения будут вводиться в таком режиме, какой будет для них нужен юридически.

«Если нужен будет режим карантина, он будет сделан», — сказал министр.

А. Дулькис сказал, что дельта-штамм в Литве распространяется очень быстро, поэтому вакцинация обязательна, чтобы избежать более жестких ограничений.

И все же министр подчеркнул, что нынешние тенденции вакцинации и заболеваемости показывают, что больничные койки выйдут на ожидаемый показатель в течение трех-четырех недель.

Как показывают данные Департамента статистики, в больницах Литвы сейчас находится 100 пациентов с COVID-19, 13 из них — в реанимации.