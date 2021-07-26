В Грузии стартовали учения с участием 12 стран — членов НАТО

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Учения Agile Spirit 2021 («Проворный дух — 2021») с участием 12 стран — членов НАТО, а также Азербайджана, Грузии и Украины стартовали в Грузии. Об этом в понедельник сообщил телеканал «Рустави-2», передает ТАСС.

По данным телеканала, «учения официально открыты». В них участвуют более 2,5 тыс. военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тыс. из них — грузинские военнослужащие, еще 700 — американские.

Ранее американская техника была из порта Поти на полигоны Вазиани (близ Тбилиси) и Орфоло (край Самцхе-Джавахети), где непосредственно будет развернут театр учений.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года и продлятся до 6 августа. По данным Минобороны республики, эти учения «являются одним из компонентов сотрудничества Грузии с США и НАТО, в рамках которого ее военнослужащие проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях». В 2015 году эти учения впервые прошли под эгидой НАТО, до этого они были грузино-американскими.