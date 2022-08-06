Китай объявил о мерах в отношении США

Кроме того, приостанавливаются переговоры по изменению климата, сотрудничество по борьбе с наркотиками, с транснациональной преступностью, в сфере правовой помощи по уголовным делам, а также по репатриации нелегальных иммигрантов.

Китай объявил о введении санкций в отношении спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за визита политика на Тайвань. Об этом 5 августа сообщило Министерство иностранных дел КНР.

«Не обращая внимания на серьезную озабоченность Китая и твердое сопротивление, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настояла на посещении тайваньского региона Китая. Это представляет собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Это серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая, серьезно попирает принцип одного Китая и серьезно угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе», — подчеркнули в Пекине.

Как пишут СМИ, Пелоси — самый высокопоставленный чиновник США, которому грозит наказание со стороны Китая.

В прошлом году Пекин ввел санкции против бывшего госсекретаря США Майкла Помпео, который призывал к признанию Тайваня «свободной и суверенной страной».

Напомним, в ответ на визит спикера Палаты представителей США в Тайбэй армия КНР начала военные учения с запусками ракет в Тайваньском проливе.