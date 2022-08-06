Частотный диапазон для 5G приобрели операторы связи Bitе Lietuva, Tele 2 и Telia Lietuva 

Заместитель директора СРС Аугутис Чесна сообщил, что частотный диапазон 3,4-3,7 ГГц поделили операторы связи Bite Lietuva, Tele 2 и Telia Lietuva: от 3,6 до 3,7 ГГц выиграла Bite Lietuva, 3,4-3,5 ГГц – Tele 2, а Telia Lietuva – 3,5-3,6 ГГц.

Связь 5G своим клиентам Bite Lietuva планирует предложить уже в этом году, заявил глава компании Гинтас Бутенас.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено