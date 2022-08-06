Частотный диапазон для 5G приобрели операторы связи Bitе Lietuva, Tele 2 и Telia Lietuva 

После завершения аукциона, проводимого Службой регулирования связи (СРС), где продавался участок частотного диапазона для сетей связи нового поколения 5G, выяснилось, что необходимый для старта новой технологии частотный диапазон приобрели операторы связи Bite Lietuva, Tele 2 и Telia Lietuva.
Результаты аукциона еще должена формально утвердить СРС.
Заместитель директора СРС Аугутис Чесна сообщил, что частотный диапазон 3,4-3,7 ГГц поделили операторы связи Bite Lietuva, Tele 2 и Telia Lietuva: от 3,6 до 3,7 ГГц выиграла Bite Lietuva, 3,4-3,5 ГГц – Tele 2, а Telia Lietuva – 3,5-3,6 ГГц.
Связь 5G своим клиентам Bite Lietuva планирует предложить уже в этом году, заявил глава компании Гинтас Бутенас.
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