ЕС выделил Украине 16 млн евро: на что используют

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Европейский Союз выделил 16 млн евро для поддержки доступа к образованию и помощи жертвам сексуального насилия в Украине. Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Сообщается, что средства будут направлены на поддержку правительственной Всеукраинской школьной онлайн-платформы и удовлетворение потребностей в безопасных учебных пространствах для очного обучения и материалах для детей. Поддержка также будет предоставлена учителям, чтобы помочь им продолжать работу во время войны.