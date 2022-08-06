Главный эпидемиолог Л. Ашоклене покидает Минздрав 

Он добавил, что Л. Ашоклене покидает пост по договренности сторон из-за личных причин.

Будучи главным эпидемиологом страны Л. Ашоклене много сделала для управления пандемией коронавируса в Литве.

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