Главный эпидемиолог Л. Ашоклене покидает Минздрав 

Министерство здравоохранения (Минздрав) покидает главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене.
«Да, уходит. Завтра последний день», — в четверг подтвердил BNS министр здравоохранения Арунас Дулькис.
Он добавил, что Л. Ашоклене покидает пост по договренности сторон из-за личных причин.
Будучи главным эпидемиологом страны Л. Ашоклене много сделала для управления пандемией коронавируса в Литве.
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