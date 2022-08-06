В ООН заявили о 10 млн украинских беженцев

«Это один из крупнейших кризисов вынужденного перемещения со времен Второй мировой войны и, безусловно, самый быстрый», — говорится в последнем докладе Агентства по делам беженцев.

Всего с конца февраля свои дома покинули свыше 10,3 млн украинцев, или около четверти населения страны (по оценке Минфина Украины, на 1 января 2022 года в стране проживали почти 41,2 млн человек). В то же время пограничных переходов на Украину с 28 февраля зафиксировано около 4,2 млн.

Напомним, в Праге закрыли палаточный городок для беженцев из Украины из-за сокращения количества людей, которым нужно временное пристанище.

Также сообщалось, что в Германии зарегистрировано более 900 тысяч украинских беженцев.