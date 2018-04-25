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Китай оценил последствия коронавируса для экономики

По итогам первого квартала 2020 года экономика Китая упала на 6,8% — впервые с 1992 года, заявил директор общего экономического отдела Госкомитета по реформам и развитию КНР Янь Пэнчэн, пишет РИА Новости

 «Первый квартал этого года был крайне необычным, эпидемия нового коронавируса — самый острый кризис со времен Второй мировой войны, став для экономического развития Китая небывалым ударом, все главные макроэкономические показатели заметно снизились», — заявил Пэнчэн. 

Он отметил, что в данной ситуации нужно учитывать то, что неожиданная вспышка эпидемии резко нарушила нормальную экономическую активность, во многих странах приостановлено производство, международные торгово-экономические связи практически прекратились. 

«Экономическую активность во время эпидемии нельзя сравниваться с экономической активностью в обычное время. Поэтому спад экономики в первом квартале вовсе не является отражением основной ситуации с экономическим развитием Китая, это результат внезапного события», — отметил чиновник. 

Он добавил, что эпидемия стала беспрецедентным испытанием для экономики Китая, в процессе борьбы с ней правительству пришлось заплатить определенную цену, чтобы спасти жизни людей.  Он выразил уверенность в том, что Китай, опираясь на свой огромный внутренний рынок, сможет преодолеть возникшие временные трудности.

Как сообщает Reuters, в связи с пандемией коронавируса, чистая прибыль госкомпаний Китая в первом квартале 2020 года упала на 58,8% в годовом исчислении.

«Беспрецедентное падение произошло из-за снижения прибыли в авиации, автомобилестроении, туризме и нефтяной промышленности, которые были разрушены кризисом коронавируса», — сообщил пресс-секретарь Госкомиссии по надзору и управлению госактивами Пэн Хуаган.

Он заверил, что государство будет прилагать усилия для предотвращения банкротства государственных капиталовложений, снижения оплаты труда и увольнений персонала.

korrespondent.net

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