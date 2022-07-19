Китай потребовал от США отменить продажу оружия Тайваню

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Китайское правительство потребовало, чтобы США отказались от недавней сделки на 108 миллионов долларов по продаже Тайваню оружия. Об этом сообщает информационное агентство Reuters в понедельник, 18 июля.

КНР выступает против возможной продажи вооружения и хочет, чтобы США и Тайвань прекратили все военные связи, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая полковник Тан Кэфэй.