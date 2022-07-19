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Китай потребовал от США отменить продажу оружия Тайваню

Фото pixabay.com

Китайское правительство потребовало, чтобы США отказались от недавней сделки на 108 миллионов долларов по продаже Тайваню оружия. Об этом сообщает информационное агентство Reuters в понедельник, 18 июля.

КНР выступает против возможной продажи вооружения и хочет, чтобы США и Тайвань прекратили все военные связи, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая полковник Тан Кэфэй.

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«Китайская сторона требует, чтобы американская сторона немедленно отменила вышеупомянутый план по продаже оружия Тайваню и прекратила все продажи оружия, а также разорвала американо-тайваньские военные связи», — отметил он.

Напомним, министр обороны Китая Вэй Фенхе заявил, что Китай готов бороться за Тайвань, если тот объявит о своей независимости.

Кроме того, посол Китая во Франции Лю Шай Китай заявил, что Пекин готов вернуть Тайвань, в том числе и военным путем.

korrespondent.net

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