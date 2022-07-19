Евросоюз готовится ограничить потребление газа

В случае чрезвычайной ситуации, например, полное прекращение поставок газа из России, Еврокомиссия сможет ввести обязательные для выполнения ограничения на потребление газа.

На сегодняшний день российский Газпром полностью остановил или ограничил поставки 12 странам блока. Также есть опасения, что РФ не возобновит поставки по Северному потоку-1 после десятидневного перерыва для плановых технических работ.

План ограничения потребления предусматривает принятие решения на уровне ЕС квалифицированным большинством. Это значит, что отдельная страна не сможет его заблокировать. Еврокомиссия имеет возможность запустить чрезвычайные меры по собственному решению или по запросу как минимум двух стран.

Кроме того, по итогам 2022 года доля газа РФ в Европе может стать минимальной за 20 лет. Россия сможет удовлетворить потребности ЕС в газе лишь на 20%.