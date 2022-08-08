Китай продлил учения вокруг Тайваня

Photo by sovraskin on Foter.com

Китайская армия заявила о продлении своих учений в районе острова Тайвань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

«8 августа Восточная зона боевого командования продолжит проводить совместные учения в акваториях и воздушном пространстве вокруг Тайваня», — сказано в заявлении.