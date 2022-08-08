Китай продлил учения вокруг Тайваня

Китайская армия заявила о продлении своих учений в районе острова Тайвань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
«8 августа Восточная зона боевого командования продолжит проводить совместные учения в акваториях и воздушном пространстве вокруг Тайваня», — сказано в заявлении.
НОАК в ближайшее время планирует отработать наступательные маневры в акватории, а также организацию противолодочной обороны.
Учения китайской армии в районе Тайваня начались 4 августа и должны были завершиться 7 августа. Учения проводятся на фоне прошедшего визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.