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ЕК выделит Украине 8 млрд евро — Politico

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Еврокомиссия разработала новый проект уже обещанной финансовой помощи Украине в размере восьми млрд евро: пять млрд дадут как кредиты, три млрд как безвозвратные гранты. Об этом сообщает европейское издание Politico.

«Новый проект предложения появился после того, как Германия отказалась предоставить гарантии в поддержку кредитов для Украины на сумму до девяти миллиардов евро», — объясняет издание. 

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Новый проект пришлось разработать после того, как Германия отказалась предоставить гарантии для предоставления Украине кредитов на сумму до 9 млрд евро. В Берлине говорили, что у Украины и так большие долги, поэтому деньги нужно выделять в виде грантов – как это сделала сама Германия.

Также в Германии выступили за более справедливое распределение финансового бремени и указали на то, что некоторые страны ЕС до сих пор воздерживаются от выделения помощи Киеву.

Такую позицию поддержали Италия и Франция, также оказавшие двустороннюю помощь, поэтому Еврокомиссия была вынуждена вернуться к пересмотру плана.

По словам источника издания, ЕК стремится получить одобрение Европарламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре. 

«Пакет будет включать в себя гранты, которые не нужно возвращать, а также кредиты», — подчеркивает Politico. 

korrespondent.net

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