ЕК выделит Украине 8 млрд евро — Politico

Новый проект пришлось разработать после того, как Германия отказалась предоставить гарантии для предоставления Украине кредитов на сумму до 9 млрд евро. В Берлине говорили, что у Украины и так большие долги, поэтому деньги нужно выделять в виде грантов – как это сделала сама Германия.

Также в Германии выступили за более справедливое распределение финансового бремени и указали на то, что некоторые страны ЕС до сих пор воздерживаются от выделения помощи Киеву.

Такую позицию поддержали Италия и Франция, также оказавшие двустороннюю помощь, поэтому Еврокомиссия была вынуждена вернуться к пересмотру плана.

По словам источника издания, ЕК стремится получить одобрение Европарламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре.

«Пакет будет включать в себя гранты, которые не нужно возвращать, а также кредиты», — подчеркивает Politico.