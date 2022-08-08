Вице-министр транспорта А.Вайцюкявичюте и представители бизнеса посетят Тайвань

«Возможности сотрудничества Литвы и Тайваня — от производства полупроводников и электромобилей до развития новых технологий. Вместе мы можем легче решить вопросы и вызовы транспортного сектора в контексте смены климата и изменений и геополитике», — заявила А. Вайцюкявичюте.

В составе делегации представители Клайпедского морского порта, производителей электроавтобусов Vejo projektai, представители компаний Altas Auto и Elinta Robotics. Компания Vejo projektai и крупнейший в Тайване производитель пассажирского и грузового транспорта Tangeng Advanced Vehicles Co подпишут меморандум о соглашении.

Кроме того, с представителями авиакомпании China Airlines будут обсуждаться возможности пассажирских и грузовых перевозок между Литвой и Тайванем.

В сентябре Литва планирует открыть в Тайбэе торговый офис. Ожидается, что это укрепит сотрудничество стран в областях бизнеса, экономики, научных исследований и инноваций, культуры и транспорта.

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