В Вильнюсе оппозиция Беларуси обсудит ситуацию в стране и свои действия

Участники конференции обсудят, как добиться ухода Александра Лукашенко, как работать в переходный период с минимальными экономическими последствиями для страны, и кто за это должен отвечать.

В пресс-релизе штаба С. Тихановской отмечается, что участников конференции объединяет общая цель — устранить незаконный режим, освободить и реабилитировать всех политзаключенных, защитить независимость страны и вывести иностранную армию, провести честные выборы, восстановить демократию.

«Демократические движения видят разные пути к этим целям, поэтому цель конференции — проанализировать то, что сделано за два года, и обсудить конкретные предложения, как преодолеть кризис в Беларуси», — говориться в пресс-релизе.

Конференция пройдет 8 и 9 августа.

В августе 2020 года в Беларуси после президентских выборов начались массовые протесты, однако режим подавил демонстрации.

Сейчас в Беларуси почти 1,2 тыс. политзаключенных. ЕС и США не признали выборы в Беларуси, запад ввел санкции против минского режима.

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