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Китай запретит въезд иностранцам

Фото pixabay.com

Власти Китая с 28 марта временно запретят въезд в страну иностранным гражданам с действующими визами и видом на жительство. Об этом говорится в опубликованном заявлении Государственного управления по миграции КНР, сообщает ТАСС.

«Китайская сторона приняла решение с 00.00 часов 28 марта 2020 года временно запретить въезд иностранным гражданам с действующими визами и видом на жительство», — сказано в документе.

Сроки действия запрета в сообщении не указываются.

belta.by

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