Klaipedos nafta, Akmenes cementas и Orlen Lietuva ищут, как использовать жидкий CO2

Согласно отчету, в течение года будут проанализированы возможности сокращения выбросов СО2 в атмосферу за счет его сбора, сжижения и транспортировки судами к месту постоянного хранения в Европе, а также применение этого решения компаниями, при деятельности которых выбрасывается большое количество вызывающих парниковый эффект газов.

Будет дана оценка экономической рентабельности этих решений, и по согласованию может быть реализован пилотный проект.

Генеральный директор Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис говорит, что улавливание и хранение углекислого газа в специально оборудованных местах является одним из наиболее реальных альтернативных решений декарбонизации.

«Компания накопила компетенции по транспортировке и хранению отдельных видов энергии. Мы видим, что могли бы также стать экспортером сжиженного CO2 и частью всей цепочки стоимости», — сказал для пресс-релиза Шилянскис.

Klaipedos nafta, Larvik shipping и Mitsui O.S.K. Lines в прошлом году начали готовить анализ по проекту CO2, который может быть реализован с использованием инфраструктуры компании в Клайпеде.

Выбросы CO2 компании Orlen Lietuva в прошлом году достигли 1,5 млн тонн, Akmenes cementas — 997 тыс. тонн. Оба предприятия входят в число компаний, выбрасывающих больше всего CO2 в Литве.

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