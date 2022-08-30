Чешские вузы готовятся к дистанционной форме обучения

Высокие цены на электроэнергию вынуждают предприятия и организации в странах ЕС думать о нестандартных способах выхода из ситуации. Оригинальное решение придумал ряд чешских вузов.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, совет ректоров рассматривает вариант перехода образовательных учреждений на онлайн форму преподавания. Согласно нынешним тарифам, затраты на электроэнергию в следующем году учетверятся. Вузы не смогут оплачивать растущие цены на электроэнергию без помощи государства, а последнее не готово к субсидиям, так как при принятии бюджета этот форсмажор предвиден не был.
Ректоры считают, что 2023 год будет критическим, потому что подавляющее большинство университетов заключило контракты на поставки электроэнергии к концу 2022 года, но платить за энергоресурсы в течение 2023 года с учетом нынешнего повышения цен вузам без поддержки государства не под силу. Поэтому готовят кризисные сценарии для возможной корректировки зимнего семестра.