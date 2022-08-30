Чешские вузы готовятся к дистанционной форме обучения

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Высокие цены на электроэнергию вынуждают предприятия и организации в странах ЕС думать о нестандартных способах выхода из ситуации. Оригинальное решение придумал ряд чешских вузов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, совет ректоров рассматривает вариант перехода образовательных учреждений на онлайн форму преподавания. Согласно нынешним тарифам, затраты на электроэнергию в следующем году учетверятся. Вузы не смогут оплачивать растущие цены на электроэнергию без помощи государства, а последнее не готово к субсидиям, так как при принятии бюджета этот форсмажор предвиден не был.