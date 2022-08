Kiaulių supirkimo kaina pirmąjį pusmetį didėjo, kviečių supirkimo kaina rugpjūtį sumažėjo

Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina Europos Sąjungos rinkoje siekė 166,5 euro – 12,3 proc. daugiau nei prieš metus. Latvijoje ji augi 8,8 proc. iki 161,6 euro, Lenkijoje – 16,7 proc. iki 165,3 euro, Estijoje – 9,5 proc. iki 160,1 euro. Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos Bendrijoje, kainos atitinkamai siekė 170,9 euro (18,2 proc. daugiau) ir 180,7 euro (10 proc.) daugiau.

Lietuvoje šių metų rugpjūčio antroje pusėje kviečių supirkimo kaina sumažėjo, skelbia žemės ūkio leidinys „Agrorinka“.

Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse rugpjūčio 15–21 dienomis kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 299,4 euro už toną – 2 proc. pigiau nei prieš savaitę, bet 61,7 proc. brangiau negu prieš metus.

Kvietrugių vidutinė supirkimo kaina per savaitę mažėjo 1,3 proc., o per metus augo 51 proc. didesnė. Rugių vidutinė kaina per savaitę beveik nepakito ir siekė 235,5 euro, bet buvo 68,3 proc. didesnė negu prieš metus.

Pašariniai miežiai supirkti po 274,6 euro – atitinkamai 2,8 proc. ir 45,3 proc. didesne kaina. Rapsų vidutinė supirkimo kaina siekė 629,6 euro – 2,3 proc. mažesnė negu prieš savaitę, bet 28,5 proc. didesnė negu prieš metus.

„Agrorinka“ taip pat skaičiuoja, kad rugpjūčio antroje pusėje Lietuvoje nukulta mažiau grūdinių augalų nei praėjusių metų analogišku metu. Preliminariais rugpjūčio 19 dienos duomenimis, surinktais iš Lietuvos grūdinių augalų ir rapsų augintojų, auginančių 50 ir daugiau hektarų grūdinių augalų ir rapsų, buvo nukulta 60,3 proc. javų pasėlių ploto – 16,1 proc. mažesnis plotas negu pernai tuo pačiu metu.

Daugiausia buvo nukulta kviečių – 79,4 proc. ir tai buvo 6,3 proc. mažiau nei prieš metus. Rugių nukulta 77,3 proc. (12,4 proc. mažiau), miežių – 76,1 proc. (10,9 proc. mažiau), žirnių – 75,1 proc. (6,6 proc. mažiau), kvietrugių – 75 proc. (10,4 proc. mažiau), avižų – 39,1 proc. (41,2 proc. mažiau), rapsų nukulta 92,3 proc. (1,5 proc. mažiau).

