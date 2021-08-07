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Klaipedos nafta монтирует новое оборудование для морской погрузки

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

Оператор терминалов нефти и сжиженного природного газа Klaipedos nafta начала монтаж нового оборудования для морской погрузки нефтепродуктов, сообщило предприятие. 

Оборудование позволит одновременно грузить на танкер до пяти различных видов продуктов – смонтировать его намечается до конца этого года. 

Директор Службы управления терминалами Klaipedos nafta Дайнюс Чуйта говорит, что на терминале будет смонтировано самое прогрессивное погрузочное оборудование в регионе Балтийского моря, кроме того, оно надежнее при неблагоприятной погоде.

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«Реконструкция причалов и новое погрузочное оборудование укрепит позиции предприятия в регионе Балтийского моря, так как мы сможем быстрее загружать суда с большей осадкой», — сказал он для пресс-релиза. 

Работы по проектированию, производству и монтажу оборудования выполняют норвежская и литовская компании.

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