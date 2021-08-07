Klaipedos nafta монтирует новое оборудование для морской погрузки

Оператор терминалов нефти и сжиженного природного газа Klaipedos nafta начала монтаж нового оборудования для морской погрузки нефтепродуктов, сообщило предприятие.
Оборудование позволит одновременно грузить на танкер до пяти различных видов продуктов – смонтировать его намечается до конца этого года.
Директор Службы управления терминалами Klaipedos nafta Дайнюс Чуйта говорит, что на терминале будет смонтировано самое прогрессивное погрузочное оборудование в регионе Балтийского моря, кроме того, оно надежнее при неблагоприятной погоде.
«Реконструкция причалов и новое погрузочное оборудование укрепит позиции предприятия в регионе Балтийского моря, так как мы сможем быстрее загружать суда с большей осадкой», — сказал он для пресс-релиза.
Работы по проектированию, производству и монтажу оборудования выполняют норвежская и литовская компании.