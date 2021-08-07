Из-за природных катастроф погибли более миллиона человек

Природные катастрофы уносят жизни большого числа людей и становятся причиной масштабных разрушений. Относящаяся к ООН Всемирная метеорологическая организация (WMO) самым опасным для человечества стихийным бедствием признала засухи. Их жертвами за последние полвека стали около 650 тысяч человек.
Вторым после засухи смертоносным бедствием в WMO считают штормы, из-за которых погибли почти 580 000 человек.
Наводнения и аномальные температуры становятся причиной гибели примерно одинакового числа людей. По данным ООН, в результате наводнений и связанных с ними разрушений за последние полвека умерли почти 59 000 человек, из-за экстремальных температур – почти 56 000 человек.
Эксперты также подсчитали нанесённый буйством стихии экономический ущерб. Наиболее значительный урон экономике нанесли штормы (521 млрд долларов) и наводнения (115 млрд долларов). Эти стихийные бедствия всё чаще становятся серьёзной угрозой из-за климатических изменений. Разогретая парниковым эффектом атмосфера удерживает больше воды, что приводит к появлению более обильных и интенсивных ливней и сметающих всё на своём пути наводнений.
В начале этого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (António Guterres) сообщил, что страны мира тратят внушительные суммы на введение комплексных мер адаптации к изменению климата и его предотвращения. Развивающиеся страны тратят на климатические цели около 70 млрд долларов в год. Ожидается, что к 2030 году эти расходы значительно вырастут. В октябре 2020 года генсек WMO Петтери Таалас (Petteri Taalas) представил прогноз, что изменение климата в течение ближайших столетий продолжит представлять «угрозу для жизни людей».rg-rb.de