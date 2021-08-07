Из-за природных катастроф погибли более миллиона человек

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Природные катастрофы уносят жизни большого числа людей и становятся причиной масштабных разрушений. Относящаяся к ООН Всемирная метеорологическая организация (WMO) самым опасным для человечества стихийным бедствием признала засухи. Их жертвами за последние полвека стали около 650 тысяч человек.

Вторым после засухи смертоносным бедствием в WMO считают штормы, из-за которых погибли почти 580 000 человек.

Наводнения и аномальные температуры становятся причиной гибели примерно одинакового числа людей. По данным ООН, в результате наводнений и связанных с ними разрушений за последние полвека умерли почти 59 000 человек, из-за экстремальных температур – почти 56 000 человек.