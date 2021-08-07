ЕС призвал Украину не выдавать по два загранпаспорта украинцам

Фото: пресс-служба НБУ

Евросоюз просит Киев упразднить для жителей Украины возможность иметь сразу два загранпаспорта для поездок за границу. Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на четвертый отчет Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов.

Свою просьбу Европа аргументирует фактами, когда в Польше были задержаны украинцы имевшие на руках несколько паспортов.

«В документах выданных украинцам, были разные личные данные, которые могли бы позволить им оставаться в ЕС за пределами ограничения 90 дней в любой 180-дневный период», — приводится пример в документах. В Европе подчеркивают, что ожидают от Украины не просто прекращения практики выдачи по два паспорта, а и аннуляции уже выданных дополнительных паспортов.