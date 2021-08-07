Начинается экспорт урожая зерновых через Клайпедский порт

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Первые в этом году партии литовских зерновых уже загружаются в суда и скоро отправятся в путь. Зерновые уже несколько недель свозятся в Клайпедский морской порт, где хранятся на складах терминала.

Во второй половине августа ожидаются суда типа Panamax, сообщила дирекция Клайпедского морского порта.

«Сейчас через порт везут в основном рапс, часть других культур, которые грузятся в меньшие по размеру суда. В середине этого месяца мы ожидаем судов типа Panamax, которые заберут и вывезут большее количество различных зерновых», — заявил глава порта Альгис Латакас.