TOP,Сегодня в мире,Экология и климат

Июль-2021 вошел в тройку самых жарких в истории

Фото BFL/Инги Юодите

Июль 2021 года стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений вместе с аналогичными периодами 2019 и 2016 годов. Об этом говорится отчет Европейского центра по вопросам изменения климата Copernicus Climate Change Service (C3S).

Июль стал на 0,33°C теплее одноименных периодов с 1991 по 2020 годы. Температура воздуха в прошлом месяце была только на 0,07°C меньше, чем в июле 2019 и на 0,03°C меньше, чем в июле 2016 года.

Также июль 2021 года стал вторым самым жарким июлем на территории Европы. Волны жары наблюдались от Балтии до восточного Средиземноморья. Также аномальные температуры воздуха переживал запад Северной Америки и Дальний Восток.

реклама

Рекордная жара и лесные пожары накрыли США и Канаду и привели к гибели сотен людей. В Китае, Бельгии и Германии выпали рекордные осадки, вызвавшие наводнения и человеческие жертвы.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.