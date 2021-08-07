Июль-2021 вошел в тройку самых жарких в истории

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Июль 2021 года стал одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений вместе с аналогичными периодами 2019 и 2016 годов. Об этом говорится отчет Европейского центра по вопросам изменения климата Copernicus Climate Change Service (C3S).

Июль стал на 0,33°C теплее одноименных периодов с 1991 по 2020 годы. Температура воздуха в прошлом месяце была только на 0,07°C меньше, чем в июле 2019 и на 0,03°C меньше, чем в июле 2016 года.

Также июль 2021 года стал вторым самым жарким июлем на территории Европы. Волны жары наблюдались от Балтии до восточного Средиземноморья. Также аномальные температуры воздуха переживал запад Северной Америки и Дальний Восток.