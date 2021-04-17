Клайпедский порт должен возместить латвийской BMGS 176 тыс. евро убытков

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Дирекция Клайпедского морского порта должна возместить 175,6 тыс. евро убытков, которые были понесены латвийской строительной компанией BMGS во время реконструкции причалов порта, а также и 8% годовых.

Такое решение 6 апреля принял Апелляционный суд Литвы (АСЛ), полностью удовлетворивший иск компании.

Дело рассматривалось в АСЛ второй раз, поскольку сделать это его обязал Верховный суд, аннулировавший прежнее решение АСЛ, принятое в апреле 2020 года.

«Незаконные действия ответчика (дирекции порта – BNS) выражались в односторонних изменениях договора, отказе от части работ, предусмотренных в договоре, и необходимых для этих работ материалов», – говорится в постановлении АСЛ.

Судейская коллегия, рассмотревшая дело повторно, решила, что BMGS доказала размер понесенных убытков и связь незаконных действий дирекции порта с этими убытками.

Реконструированные BMGS причалы использует одна из крупнейших в Клайпедском порту стивидорных компаний Bega.