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Клайпедский порт должен возместить латвийской BMGS 176 тыс. евро убытков

Nuotrauka portofklaipeda.lt

Дирекция Клайпедского морского порта должна возместить 175,6 тыс. евро убытков, которые были понесены  латвийской строительной компанией BMGS во время реконструкции причалов порта, а также и 8% годовых.  

Такое решение 6 апреля принял Апелляционный суд Литвы (АСЛ), полностью удовлетворивший иск компании. 

Дело рассматривалось в АСЛ второй раз, поскольку сделать это его обязал Верховный суд, аннулировавший прежнее решение АСЛ, принятое в апреле 2020 года. 

«Незаконные действия ответчика (дирекции порта – BNS) выражались в односторонних изменениях договора, отказе от части работ, предусмотренных в договоре, и необходимых для этих работ материалов», – говорится в постановлении АСЛ. 

Судейская коллегия, рассмотревшая дело повторно, решила, что BMGS доказала размер понесенных убытков и связь незаконных действий дирекции порта с этими убытками. 

Реконструированные BMGS причалы использует одна из крупнейших в Клайпедском порту стивидорных компаний Bega.

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