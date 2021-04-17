Orlen Lietuva станет самым современным в мире заводом по переработке нефти

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Польский концерн Orlen обещает инвестировать в течение 4 лет в модернизацию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в литовском Мажейкяй более 1 млрд злотых (около 220 млн евро), отметил руководитель компании Orlen Lietuva. Инвестиции будут более масштабные, чем заявленные ранее.

По словам Михала Рудницкого, Orlen Lietuva будет повышать эффективность переработки нефти за счет привлечения новейших технологий, у которых почти нет аналогов в мире, а после модернизации с одного барреля нефти можно будет получать больше светлых нефтепродуктов, лучше контролировать риски, связанные с колебаниями цен на нефтесырье, и, невзирая на это, работать прибыльно.

Он подчеркивает, что такие крупные инвестиции Orlen в Литве означают, что польский концерн не хочет продавать НПЗ в Мажейкяй, а хочет расширяться.

По словам руководителя Orlen Lietuva (OL), с началом пандемии в прошлом году рынок нефти остро реагировал на рост количества заболеваний: потребление бензина снизилось почти на 35%, а дизельного топлива — почти на 15%.

«Мажейкяйский завод был построен и спроектирован так, чтобы перерабатывать лишь российское сырье. С 2007 года, благодаря инвестициям Orlen, идет диверсификация сырья. Когда снизилась переработка, мы провели тесты – например, одни месяц мы перерабатывали лишь не российское сырье», – сказал М. Рудницкий в интервью BNS.

«Это прошло успешно и это очень хороший знак того, что технологически мы способны перерабатывать как можно больше не российского сырья. В данный момент российское сырье составляет 79%, но этот процент все время сокращается», – добавил он.

По его словам, крупнейший удар, связанный с пандемией, ощутил авиационный сектор.

«Глобально мы подсчитали сокращение производства приблизительно в 60-75%, действительно очень большое. Литовский рынок достаточно стабильный и таким больших падений мы не ощутили», – сказал М. Рудницкий.

Он утверждает, что ощущаются признаки оживления рынка, он также надеется, что все вернется в свою колею как можно быстрее.

«Первые два месяца этого года мы ощущаем с улучшением, более стабильные. Из этого можно сделать предпосылку о том, что больше людей получат вакцины, количество заболевания сократиться, и ситуация будет стабильной. А нам требуется именно стабильность», – сказал глава OL.

В прошлом году польская Orlen опубликовала стратегию до 2030 года, в ней акцент делается на возобновляемой энергии, большое внимание уделяется нефтехимии, кроме того, будет амбициозный проект декарбонизации, который планируется реализовать к 2050 году.

«Два месяца назад мы запустили в Мажейкяй первое оборудование нефтихимии. В долгосрочной стратегии Orlen до 2030 года предусмотрено развитие нефтехимического сектора в Мажейкяй», – сказал М. Рудницкий.

«Второе — это возобновляемая энергия. Это амбициозные проекты, связанные как с ветряными парками в море, так и на земле. Мы крайне заинтересованы, наблюдаем, что происходит как на литовском рынке, так и на рынках стран Балтии. Мы видим здесь очень большой потенциал», – добавил он.

Говоря о планирующихся инвестициях в модернизацию Orlen Lietuvа в размере более 220 млн евро. М. Рудницкий заверил, что это означает, что, несмотря на колебания цен, НПЗ будет работать прибыльно.

По его словам, в данный момент завершается первый этап, есть базовый проект и завершаются переговоры с подрядчиками о строительстве.

«Это очень большая инвестиция, поскольку длина одного реактора превышает 80 метров. Это большой вызов уже для одной лишь транспортировки из Клайпедского порта в Мажейкяй», – сказал он.

По словам М. Рудницкого, одно рабочее место в секторе переработки нефти создает три дополнительных места в обслуживающих его компаниях. По предварительным подсчетам, только на Мажейкяйском НПЗ будут созданы десятки новых рабочих мест.

М. Рудницкий утверждает, что новое строительство на ПНЗ планируется доверить литовским компаниям – переговоры с подрядчиками уже завершаются. Кроме того, по словам главы Orlen Lietuva, это будет большой вызов и для дорожников – они должны будут подготвоить дороги и мосты для перевозки реактора длиной более 80 метров их Клайпеды в Мажейкяй.

«Реализация этой инвестиции продлится минимум до 2024 года. Кто будет заниматься строительством в рамках этой инвестиции? Литовцы – мы хотим, чтобы она дала работу литовским строительным компаниям», – заверил глава OL.