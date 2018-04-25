Клайпедский порт надеется наверстать отставание

Фото Гядиминаса Гудавичюса

Новый руководитель Дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас гордится тем, что во время пандемии ни один инвестиционный проект в порту не был остановлен, а снижение грузопотоков в первом полугодии было незначительным. Портовики надеются до конца года наверстать отставание.

Больше инвестиций – больше грузов

В первом полугодии инвестиции Дирекции Клайпедского порта в портовую инфраструктуру составили около 24 миллионов евро, из них 4,7 млн евро – это средства структурного фонда Евросоюза. Причем, как особо отметил генеральный директор дирекции Альгис Латакас, ни один инвестиционный проект в период пандемии не пришлось останавливать. Намеченные работы шли строго по графику, и к июлю удалось завершить 4 крупных проекта.

«Эти инвестиции в инфраструктуру порта позволят портовым компаниям принимать суда большей грузовместимости и добиваться лучших результатов. Во втором полугодии мы продолжим работать еще над пятью важными проектами и начнем два новых ответственных проекта», — сказал на пресс-конференции А.Латакас.

Как рассказал новый руководитель дирекции порта, успешно завершено углубление бухты Малку до 14,5 м. Во время этих работ было поднято 2,1 млн кубометров грунта. Теперь из бухты могут выходить суда типа Panamax с полным грузом, тогда как раньше их приходилось перешвартовывать на догрузку.

Еще один важный проект из завершенных – это удлинение пирса Центрального клайпедского терминала на 50 м. Если раньше у пирса могли швартоваться суда длиной не более 200 м, то теперь здесь принимают суда длиной 230 м. Эти работы финансировались дирекцией порта, судоходной компанией DFDS Seaways и самим терминалом.

После реконструкции причала, арендованного АО «Клайпедос нафта», и углубления дна до 17 м здесь смогут одновременно загружаться три больших танкера вместо двух. Реконструированы причалы стивидорной компании «Бега» и АО «Вакару лайву гамикла». Новый плавдок этого предприятия начал принимать суда на докование, не дожидаясь окончания работ на причале. При правильной организации работ возможно и такое.

Самый крупный из проектов, начатых во втором полугодии, это реконструкция морских ворот. Предстоит углубить входной канал до 17 м вплоть до первого поворотного круга, реконструировать молы, развернув их на 12 градусов. Проект, который следует завершить к 2023 году, позволит увеличить грузопотоки за счет приема судов больших параметров, а также повысить безопасность судов при их заходе в Клайпедский порт. Другие проекты связаны с интенсивным развитием инфраструктуры в южной части порта. Всего же в 2020-2023 годах дирекция порта планирует инвестировать в портовую инфраструктуру 352,4 млн евро, из них 135,2 млн выделит Евросоюз из своих структурных фондов.

Прогнозы позитивные

В первом полугодии в Клайпедском порту перегружено 22,1 млн тонн грузов. Отставание по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 6,6 %.

«Из-за коронавируса было нелегко всем портам, но среди портов Восточной Европы результаты Клайпедского порта были лучше других. В среднем по этому региону отставание по грузам составило 7 %, у нас оно меньше. Мы надеемся до конца года выправить положение дел, благо, международный рынок морских перевозок уже ощущает некоторое оживление. Должны увеличиться объемы генеральных грузов, ожидаем и зерновые грузы», — поделился планами А.Латакас.

Спад больше других пришелся на жидкие и генеральные грузы и составил соответственно 13,2 % и 11 %. Зато по сыпучим грузам отмечено незначительное увеличение объемов – 0,4%. Кстати, в следующем году самый крупный в мире терминал сыпучих грузов – «Бирю кровиню терминалас» планирует переваливать свыше 16 млн тонн белорусского калия в год.

«Из-за COVID-19 были нарушены торговые связи между Европой и Азией. Особенно это сказалось на контейнерных и нефтяных грузах по всему миру, — пояснил директор по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас. – Однако уже сегодня международные контейнерные линии говорят об оживлении в этом сегменте. Стабилизировались и цены на нефть, после чего можно смело ожидать роста нефтепотоков. Исходя из анализа рынков, на второе полугодие смотрим позитивно».

Капитан Клайпедского порта Адомас Алякна информировал, что за шесть месяцев совершено 3100 судозаходов. Во время карантина лоцманы успешно освоили метод удаленного завода судов в порт и постановки к причалу без своего появления на борту.

Елена ЛИСТОПАД