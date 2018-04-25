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Многоэтажки: сносить нельзя реновировать

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

На минувшей неделе в одном из домов в Вильнюсе обвалился балкон, были эвакуированы жители. Как проинформировал Департамент полиции, 7 августа, в 16.50 на ул. Архитекту обвалился балкон на 15-м этаже многоквартирного дома. Падая, он повредил другие балконы. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожарные-спасатели эвакуировали жителей нескольких квартир, поскольку в стенах появились трещины.

Произошедшее вновь обострило дискуссии о состоянии многоквартирных домов советской постройки. Предполагается, что в Вильнюсе может быть более 6 тысяч многоквартирных домов, построенных 40 лет назад. Хотя эксперты утверждают, что у зданий не было «срока годности», считается, что без капитального ремонта такие дома могут иметь срок службы до 50 лет.

Как один из вариантов решения жилищной проблемы дома следовало сносить, жильцов переселять куда-нибудь в другое место, а на месте зданий должны были строиться новые дома. Но такой сценарий для нас сегодня утопия из-за необходимости значительных инвестиций. Сейчас, как известно, проводится программа реновации. Но, как считают специалисты, не все проблемы можно решить благодаря современным возможностям реновации.

Реновация чаще всего начинается с косметических, визуально привлекательных изменений. Например, на лестничных клетках окна меняют на пластиковые, меняют входные двери, лестничные клетки перекрашивают, используя декоративную штукатурку, меняют почтовые ящики, однако самая важная задача, с энергетической точки зрения, – это обновление теплового узла, замена труб отопления.

При выполнении реновации очень важно качество. Если работы по утеплению не проводятся  соответствующим образом, фасады не проветриваются, придется приводить в порядок вентиляционную систему, иначе неизбежно появление плесени.

Кроме того, модернизация, реновация — это утепление, возможно, замена некоторых внутренних инженерных систем или отопительных установок. Однако речь не идет о несущих конструкциях здания. Для продления срока службы зданий их необходимо проверять.

Как подчеркивают специалисты Вильнюсского государственного технического университета, основные конструкции, несущая способность здания должны быть проверены – только на основании положительных результатов эксплуатацию следует продолжить. Может проводиться экспертиза не всех зданий, а выборочно, но сейчас ее вовсе нет.

Должна быть разработана процедура, по которой здание постоянно обслуживается, например, каждые пять лет детально осматриваются сооружения, а через более длительный период времени проверяется здание. Если здание правильно эксплуатируется и обслуживается, оно устаревает, скорее, морально, а не с точки зрения надежности конструкций.

Вильнюсский городской муниципалитет подсчитал, что более чем из 7 тысяч многоквартирных домов в столице около 6 тысяч могли быть построены до 1980-х годов. Завершено около 260 проектов по ремонту многоквартирных домов, что составляет около 7 процентов всех реновированных жилых домов.

Между тем, по мнению экспертов, необходимо отдельное учреждение, которое могло бы контролировать работу администрирующих предприятий и жилищных товариществ, жестче требовать ответственности за содержание жилого фонда, который в конечном итоге является лицом государства.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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