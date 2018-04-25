Начало учебного года – в обычном режиме

Nuotrauka BFL

Начало учебного года в общеобразовательных школах, профессиональных учебных заведениях, высших учебных заведениях, за исключением первокурсников, начнется в обычном режиме – 1 сентября.

Празднование начала учебного года рекомендуется проводить на открытом воздухе, следуя общим правилам организации мероприятий, действующим на этот момент. Первокурсникам предлагается начать учебный год с 14 сентября. Эту дату должны подтвердить высшие школы.

«Если вам нужно купить форму для школьника — сделайте это. Учебный год в школах начнется в обычном порядке. Министерство образования, науки и спорта подготовило рекомендации для школ по организации обучения в новом учебном году, а обязательные требования гигиены и безопасности устанавливаются решениями руководителя штаба. Кроме того, мы договорились со специалистами и эпидемиологами Министерства здравоохранения, что отныне будем встречаться каждую неделю, чтобы обсуждать, как реагировать на меняющуюся ситуацию», – сказал министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.

Вводятся четкие критерии, которые будут учитываться при организации обучения в каждом муниципалитете. Если количество случаев заражения COVID-19 в муниципалитете достигнет 16 случаев на 100 000 населения в течение 14 дней и если по крайней мере 10% случаев новых инфекций не связаны с локальными контролируемыми вспышками, привозными случаями, будет рассматриваться вопрос об обязательном ношении масок в образовательных учреждениях. Но если будет зарегистрировано 25 случаев на 100 000 населения в течение 14 дней и если не менее 10% новых инфекций не связаны с локальными контролируемыми вспышками, привозными случаями, будет рассматриваться переход на дистанционное обучение.

Пока ни один муниципалитет Литвы не соответствует этим критериям.

В случае необходимости решение о реорганизации учебного процесса в конкретных муниципальных образованиях будет приниматься правительством по предложению Министерства образования, науки и спорта с учетом предложений Министерства здравоохранения.

Министерство представило школам рекомендации, как организовать процесс образования в новом учебном году. Детям и персоналу с повышенной температурой или явными признаками заболевания верхних дыхательных путей запрещено посещать школу. Такие дети будут обучаться через цифровые платформы. Учебные заведения должны быть обеспечены средствами для гигиены и дезинфекции рук, а помещения будут регулярно проветриваться и убираться.

Процесс образования будет следовать принципу изоляции разных групп или классов. В школах должен применяться принцип обучения в классе, когда все уроки проходят в одном и том же помещении – то есть школьники не переходят из одного класса в другой. Учитель приходит к ученикам в определенный класс со всем необходимым для урока. Уроки естествознания, технологий или физического воспитания могут проводиться в специализированных классах, лабораториях, но для одного класса, а по окончании урока все использованное оборудование, поверхности и т. д. должны быть продезинфицированы, помещения проветрены и готовы к приходу другого класса.

Рекомендуется группировать учеников одного возраста на одном этаже, в корпусе или в коридоре школы, чтобы уменьшить контакт между учениками разного возраста.

Рекомендуется, чтобы ученики могли входить в школу не только через главный, но и через другие входы, если таковые имеются, подготовить схемы движения учеников в класс, столовую, туалет или другие специализированные помещения, об этом следует заранее проинформировать учеников и родителей детей младших классов, т.е. разместить информацию на видных местах в школе.

Если позволяют школьные помещения, ученикам одного класса следует выделять отдельные места, где они могут проводить перемены. Также по возможности комбинировать время начала и окончания занятий разных классов, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию помещения во время перемен.

Образовательные предметы, включенные в общую учебную программу, и часы, отведенные на них в конкретном классе, не меняются. Только рекомендуется предусмотреть разное время начала занятий, более длительный перерыв на обед. Можно запланировать два последовательных урока по предметам, если их больше одного в неделю, так как это позволит уменьшить перемещение учителей из одного класса в другой.

Рекомендуется составлять расписание уроков таким образом, чтобы его можно было легко изменить и при необходимости адаптировать для дистанционного обучения. Поправки к общеобразовательным программам, утвержденные в начале августа, устанавливают дополнительные требования к организации дистанционного обучения: необходимо выделить не менее 50% времени, отведенного на учебный процесс, на синхронное обучение, продолжительность непрерывного синхронного обучения не может превышать 2 часа.

Питание в образовательных учреждениях может быть организовано как в аудиториях, если есть условия, так и в школьной столовой. Для обеда в столовой, если она большая, могут быть предусмотрены отдельные пространства для разных классов. Кроме того, принесенные из дома продукты дети смогут есть в классе, соблюдая правила гигиены.

Ученики, путешествующие в школу или из школы на школьном автобусе, должны будут носить маски. Поверхности школьного автобуса, к которым они чаще всего прикасаются, необходимо будет дезинфицировать каждый раз перед тем, как забрать новую группу учеников.

Информация «ЛК»