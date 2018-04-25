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Клайпедский порт спускал в Куршский залив сточные воды с ртутью

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Клайпедский порт спускал в Куршский залив сточные воды с ртутью

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Семь лет Клайпедский порт спускал с площадки опасного ила в Куршский залив сточные воды с ртутью. На это у него не было разрешения и порту грозит штраф, сообщил отдел журналистских расследований национального теле-радиотранслятора  LRT.

По сообщению LRT, загрязненный грунт из залива Малку, хранящийся на площадке на полуострове Смельте,  накапливался там с советских времен. В залив спускалась вода, отделенная от этого грунта. 

Хотя площадка действует с 2013 года, экологи брали пробы только в мае и сентябре прошлого года, установили в них наличие ртути. Оно не превышало допустимых норм, однако Департамент охраны окружающей среды намерен составить протокол административного правонарушения на дирекцию порта, поскольку у него не было разрешения на загрязняющие выбросы этого опасного вещества – разрешение было выдано только в начале этого года. 

Временный глава порта Видмантас Паукште утверждает, что этот проект призван очистить Куршский залив, а то, что стекает из машин с илом — это не стоки, а вода из Куршского залива.

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