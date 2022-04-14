Клайпедского терминала СПГ трем странам Балтии будет достаточно, говорит Крейвис

Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис уверяет, что Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) достаточно для обеспечения газом всех трех стран Балтии.

«Терминала странам Балтии достаточно (…) Также у нас есть все признаки того, что Финляндия и Эстония совместно построят свой терминал до начала отопительного сезона», — сказал на пресс-конференции Крейвис, отвечая на вопрос BNS, как Литва и страны Балтии собираются обеспечивать себя газом к следующему отопительному сезону.

В конце марта премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Клайпедского ТСПГ недостаточно для удовлетворения потребностей в газе всех стран Балтии. По словам Крейвиса, премьер-министр имела в виду, что терминала недостаточно для стран Балтии вместе с Финляндией.

«Премьер сказала, что недостаточно странам Балтии плюс Финляндия — всему единому рынку. (…) Однако у Финляндии есть альтернативные источники. Финны могут конвертировать газ в мазут», — сказал министр энергетики.

«Странам Балтии, да — на сегодняшний день достаточно терминала. В соответствии с существующими мощностями, возможно, с небольшим ограничением для более крупных потребителей, в принципе мы действительно в безопасности», — сказал Д. Крейвис.

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