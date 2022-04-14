Атаки на мирных жителей Украины являются военными преступлениями — ОБСЕ

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Россия нарушила международное гуманитарное право, преднамеренно нанося удары по мирным жителям во время вторжения в Украину. А те, кто отдавал приказы о нападениях на роддом и драмтеатр в Мариуполе, совершили военные преступления. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Документ составлен тремя наблюдателями и содержит более ста страниц.

Так, эксперты отмечают, что были обнаружены «достоверные доказательства», свидетельствующие о том, что «даже самые основные права человека (право на жизнь, запрет на пытки) были совершены в основном в районах, находящихся под фактическим контролем России.

В документе утверждается, что если бы РФ соблюдала гуманитарное право и тщательно избегала обстрелов больниц и другой особо защищаемой инфраструктуры, то число убитых или раненых гражданских лиц оставалось бы значительно ниже.

«Значительно меньше домов, больниц, культурных ценностей, школ, многоэтажных жилых домов, водопроводных станций и систем электроснабжения было бы повреждено или разрушено», — отмечается в отчете.

По словам посла США в ОБСЕ Майкла Карпентера, в целом документ фиксирует перечень бесчеловечных действий, совершенных российскими войсками в Украине.

«Это включает в себя доказательства прямого нападения на мирных жителей, нападения на медицинские учреждения, изнасилования, казни, грабежи и насильственную депортацию мирных жителей в Россию», — заявил Карпентер.

Добавим также, что ОБСЕ не считает Беларусь участником войны с Украиной. В организации не считают размещение Беларусью на своей территории российских войск участием в конфликте.