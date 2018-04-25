Клиентам турагенств вместо денег — купоны

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Парламент Литвы на минувшей неделе в первом чтении одобрил поправки к закону, которые предлагают выдать клиентам, лишившимся турпутевок, вместо денег купоны на поездки.

ВРИО министра экономики и инноваций министр энергетики Жигимантас Вайчюнас объяснил, что и у организаторов поездок, и у туристов возникают проблемы.

«Большая часть туристов требует вернуть деньги за несостоявшиеся поездки, а организаторы уже перевели эти деньги фактическим поставщикам услуг за границей — за проживание, транспорт, развлечения. Поэтому у организаторов возникает проблема с возвращением этих денег в течение 14 дней», – сказал министр.

По его словам, стоимость купона будет такой же, как уплаченная за поездку сумма. Купон можно будет использовать в течение 12 месяцев. Ж. Вайчюнас сказал, что по этому вопросу консультировались с Еврокомиссией, которая предложила вариант с купонами.

Купоны начнут действовать в течение года с момента завершения карантина. Руководство считает, что, после того как примут закон о купонах, можно будет избежать волны банкротства и неплатежеспособности туроператоров.

Информация «ЛК»