КНДР заявила об испытании новой ракетной установки

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Северная Корея в субботу, 24 августа, провела испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

Об этом 25 августа сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.»Тестовый пуск показал, что все тактические и технологические характеристики новой системы достигли предустановленных параметров», − отмечается в публикации.

Новая ракетная пусковая установка Северной Кореи Напомним, в субботу стало известно о двух запусках ракет в КНДР.

По данным министерства обороны Японии, запущенные Пхеньяном ракеты были баллистическими. Пуски стали первыми после завершения американо-южнокорейских учений, которые проходили с 5 по 20 августа и вызвали резко негативную реакцию КНДР.

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