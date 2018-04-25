Князь Довмонт. Харитина Литовская

Итак, дорогой читатель, мы продолжаем цикл заметок, посвященных очень важному событию в жизни Православной церкви в Литве: 26-27 июля в Вильнюсе впервые состоится празднование единого дня памяти святых, в земле Литовской просиявших.

Начали мы цикл в прошлом номере рассказом о Виленских мучениках. Сегодня на очереди еще двое литовцев, канонизированных Русской Православной церковью, – благоверный Псковский князь Довмонт и преподобная Харитина, литовская княжна.

Был Довмонт, или Даумантас, как его у нас называют, Нальшский князь. Нальша – эта область на теперешней границе Литвы и Беларуси (Рудамина, Ошмяны, Ворняны, Утяна). Точные границы этих земель до сих пор не определены. Был он свояком Миндаугаса – их жены были сестрами. После смерти своей жены Миндаугас позвал жену Довмонта – проститься с сестрой. А сам оставил ее у себя наложницей. Миндаугас – великий человек, поэтому небольшие слабости историки ему прощали. Но свояк простить не мог. У него даже девиз был такой – «Чести своей никому не отдам». Взял и убил его. Было это в 1263 году. А через два года, 1265-м или 1266-м с 300 семьями перебирается в Псков. Здесь Довмонта приняли радушно. Более того, избрали его князем. В Новгородской и Псковской республиках князь – это административное выборное лицо, которое выполняло функции главнокомандующего и судьи.

Перед этим он принимает крещение с именем Тимофей. И, как пишет летопись, «дохнула на него благодать Божия». И это не просто слова. Под воздействием святого Крещения меняется характер князя, меняется его мировоззрение. О том, что это уже не прежний полудикий язычник, говорят факты. Так, после знаменитой битвы под Раковором 18 февраля 1268 года, когда объединенные русские войска наголову разбили датчан и крестоносцев, князь в Псковском кремле построил церковь во имя своего небесного покровителя святого Тимофея Газского.

23 апреля того же года, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, воины Довмонта разгромили крестоносцев на реке Мироповне. В память о победе Довмонт построил в Пскове Георгиевский храм. И еще не одну свою победу он ознаменовал строительством церквей.

33 года княжил Довмонт в Пскове. Это небывалый в истории случай. Он говорит о том, что ершистый и своенравный псковский люд действительно очень любил и уважал своего князя. Помню, с каким восторгом и гордостью много лет назад на экскурсии псковский гид рассказывал о нашем земляке.

Довмонт был гениальным полководцем. Но, для того чтобы тебя любили, этого мало. Вспомним хотя бы, что новгородцы неоднократно прогоняли от себя Александра Невского. Но княжить, будучи иностранцем, пришлецом, как тогда говорили, 33 года?! Для этого надо быть, не знаю, каким человеком. Все это время Довмонт защищал Псков, да и всю Русь от немцев, датчан, литовцев. Он был справедливым судьей. Творил милостыню, чтил церковные праздники, покровительствовал храмам и монастырям и сам основал обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Он построил новую крепостную стену рядом с Кромом (кремлем), сделав город не уязвимым для любого врага. Стена эта была названа «Довмонтовой», а территория за ней до сих пор носит название «Довмонтов град».

Знаменитый меч князя, издавна почитаемый в Пскове как святыня, прежде чем попасть в местный музей, постоянно хранился в ризнице Троицкого собора. Перед каждой битвой князь обязательно приходил туда, клал перед алтарем свой меч и молился. И молитва его всегда доходила до Господа. А чтобы воодушевить своих воинов и весь город, он говорил: «Братья мужи псковичи! Не посрамим отцов и дедов наших. Кто стар, тот мне отец, а кто молод, тот мой брат. Теперь, братья, нам предстоит жизнь или смерть. Постоим же за Дом Святой Троицы, и за Святую Церковь, и за свое Отечество!».

Последний свой подвиг Довмонт совершил весной 1299 г. Ливонцы 4 марта неожиданно напали на псковский посад и многих жителей убили. На следующий день неприятель осадил город. Псков не был готов к длительной осаде, собственных сил для этого явно не хватало. Но Довмонт, обладая природным даром полководца, не мог не использовать тактические ошибки, допущенные ливонцами при организации осады. Замысел псковского князя был прост – уничтожить командную верхушку войска, а затем перебить остальных рыцарей. Псковская рать свалилась на немцев как снег на голову, и «…бысть сеча зла, яко же николи же не бывала у Пскова». Довмонт, несмотря на свой преклонный возраст, находился во главе дружины и бился вместе с простыми ратниками. Победа была полной и убедительной.

Псковский князь не ведал, что жить ему осталось всего два месяца. 20 мая 1299 г. он скончался. Похоронен князь был в Троицком соборе. Летопись свидетельствует, что «бысть же тогда жалость велика в Плескове (Пскове) мужам и женам, и малым детям по добром господине благоверном князе Тимофее».

Вскоре умерла и его жена Мария Дмитриевна, постригшись по обычаю в монахини с именем Марфа. Она тоже причислена к лику святых.

И уже почти через 400 лет далеко от Пскова, на границе с Китаем, произошло явление псковских князей Довмонта и Всеволода русским казакам, которые несли дозор на реке Зее. Князья предсказали вторжение китайцев на Амур. «И мы в тех боях будем в помощь русским людям», – сказали князья. Об этом и других явлениях Довмонта на Дальнем Востоке в XVII веке была составлена Гаврилой Фроловым в Якутске 23 октября 1689 года «Повесть о чудесах святых благоверных Великих князей Всеволода и Довмонта». Легенды? Откуда в далекой Сибири простому казаку было знать о каких-то князьях, живших за много тысяч верст и за 4 века до него?

Родилась наша святая землячка Харитина, вероятно, в середине XIII века. То есть была современницей Довмонта. И тоже была княжеского рода. Из-за смут и междоусобиц бежала в Новгород. Вероятно, это, как и у Довмонта, было связано с убийством Миндаугаса. В те времена многие покидали родные края и эмигрировали, в том числе и на Русь. Харитина отказалась от мира и постриглась в новгородском Петропавловском монастыре. Ничего не известно о ее подвигах – святым женам не свойственно выставлять свою жизнь напоказ. Тому масса примеров, житие Харитины – один из них. Но через какое-то время она становится игуменьей в своей обители. Год смерти преподобной, равно, как и год рождения, скрыт от нас толщей веков. Единственная дата из ее жизни, дошедшая до нас, – 5 (18 по н.ст.) октября, день ее памяти. Вероятно, это и день смерти преподобной литовской княжны. Именно в этот день у нас совершается чин облачения сестер милосердия сестричества в честь Харитины Литовской. И это очень символично – ведь имя ее означает «милая, милосердная».

В Новгороде существует предание о том, что 12-летняя Харитина должна была выйти замуж за юного Федора Ярославича, брата Александра Невского. Но в день свадьбы 14-летний жених скоропостижно скончался. Безутешная молоденькая невеста к родителям не вернулась. Отказавшись от знатной мирской жизни и не помышляя более о семейном счастье, княжна приняла постриг с именем Харитины.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви