Осторожно, продукты!

Фото pixabay.com

Из-за пандемии COVID-19 и карантина, объявленного в Литве с 16 марта, производители продуктов питания были вынуждены временно ограничить или прекратить свою деятельность, если только они не смогли доставлять произведенную продукцию потребителям.

По мере того, как растет число людей и предприятий, предлагающих такую услугу, эксперты Государственной ветеринарно-продовольственной службы напоминают, что предприятия должны обеспечить соответствующую требованиям упаковку для пищевых продуктов, а сами продукты должны во время доставки храниться при определенной температуре. В каждом транспортном средстве, доставляющем продукты, должны быть средства для дезинфекции рук.

Нелегальная доставка продуктов

В Литве на фоне коронавируса возросло количество компаний, предлагающих купить или оформить доставку продуктов, но не имеющих разрешения Государственной ветеринарно– продовольственной службы республики.

За последние два месяца специалисты по безопасности пищевых продуктов зарегистрировали около ста человек, которые разместили рекламу на интернет-порталах, предлагая заказать продукты питания, но не имея на это разрешения. Только пять процентов представили документы, необходимые для обработки продуктов питания и торговли. Кроме того, в ходе мониторинга был обнаружен один случай незаконной доставки продуктов питания из супермаркета на дом.

Служба оценила общедоступную в интернете информацию и обнаружила, что 41% компаний изготавливают и предлагают купить готовую еду и блюда, 51% – занимаются кондитерскими изделиями, 4% предлагают еду, блюда и кондитерские изделия для банкетов или семейных торжеств, а заказать фрукты и овощи предлагают 2%.

Директор Службы Дарюс Ремейка рассказал, что с начала этого года любой, кто желает производить и продавать продукты питания в небольших количествах, может получить необходимые разрешения.

«Сейчас самое подходящее время для мелких поставщиков продуктов питания выйти из тени и принять законные меры, предоставляя клиентам все необходимые гарантии безопасности продуктов питания и обеспечить права потребителей. В ответ на результаты проверок наши специалисты разослали всем нелицензированным мелким производителям и торговцам продуктов питания четкие рекомендации по легализации их деятельности и предупреждения о возможных санкциях за незаконную деятельность», – пояснил он.

Эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают, что, покупая продукты у нелегальных торговцев, потребители рискуют получить некачественные и небезопасные товары. Поэтому рекомендуется даже при совершении покупок в интернете выбирать только проверенных зарегистрированных операторов, которые предоставили на сайте всю обязательную информацию о составе продуктов питания, а также указали свои точные контактные данные, включая имя и адрес юридического или физического лица.

Запрещено к продаже

В Литве запретили продавать еще 19 тонн зараженной сальмонеллой курицы из Польши. Государственная продовольственно-ветеринарная служба сообщила, что были отобраны образцы для тестирования на складах продуктов питания Sanitex и Vestey Food Baltics, а также в магазинах Norfa. Все компании обязали уничтожить некачественные продукты.

9-10 апреля инспекторы в общей сложности исследовали 22 партии домашней птицы. За первую неделю апреля инспекторы запретили продажу 25 тонн польской домашней птицы, зараженной сальмонеллой, импортированной компаниями Sanitex, Vestey Food Baltics и Romega. Всего с начала года в Литве запрещены к продаже 94 тонны небезопасного мяса птицы.

Согласно заявлению службы, некоторые из продуктов могли попасть к потребителям, но большая часть зараженной продукции была изъята и не поступила в продажу.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ