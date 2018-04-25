Когда родители работают

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Часть столичных общеобразовательных учреждений открыла свои двери для тех детей, у которых оба родителя или опекуна должны выйти на работу и у них нет другой возможности присматривать за детьми. Поначалу планируется открыть по нескольку учреждений в каждом самоуправлении.

«Обязанность самоуправления – обеспечить, чтобы детям был гарантирован соответствующий присмотр даже в период карантина»,– отметила вице-мэр столицы Эдита Тамошюнайте.

В детских садах в группах должно быть не более 10 детей. Деятельность групп должна осуществляться так, чтобы избегать контакта между группами и в помещении, и на улице. Ежедневно должно проверяться состояние детей, принимаемых в детский сад. Необходимо также постоянно следить за здоровьем работников.

Информация «ЛК», vilnius.lt