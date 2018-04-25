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Происшествия

Преступление и наказание в условиях карантина

Фото www.pixabay.com

Опасность заболевания, жизнь в условиях карантина меняют характер преступлений и наказаний за них.

Беглянку – на общественные работы

На минувшей неделе Генпрокуратура Литвы передала в суд дело женщины, болеющей коронавирусом и сбежавшей из вильнюсской клиники «Сантарос». Ее предлагается наказать общественными работами.

Вильнюсская окружная прокуратура просит суд признать женщину виновной в нарушении правил борьбы с эпидемией и инфекционными заболеваниями и наказать ее общественными работами сроком на три месяца и десять дней. Месяц обвиняемая должна будет работать безвозмездно по 16 часов.

Как следует из дела, женщина 1979 года рождения сбежала, выпрыгнув из окна палаты, 7 апреля около 16 часов. У нее был взята проба на коронавирус, она должна была ждать результат в клинике. Менее чем через час после побега полиция нашла женщину в ее квартире. После расследования обстоятельств выяснилось, что сбежавшая из больницы женщина ехала домой автобусом и троллейбусом, чем создала угрозу заражения вирусом других людей.

Прокуратура подчеркнула, что для привлечения к уголовной ответственности достаточно факта того, что подобными действиями лицо создает угрозу заражения других людей, нет необходимости ждать реальных последствий. По Уголовному кодексу женщине за нарушение могут грозить общественные работы, штраф, ограничение свободы или арест.

Курьез в Каунасе

Пытался убежать от наказания и нарушитель порядка в Каунасе. Каунасская полиция столкнулась с мужчиной, который упорно отказывался надеть маску. Вместо того чтобы после третьего предупреждения надеть маску, мужчина пытался убежать и прыгнул в реку. Об этом в социальной сети рассказал ВРИО главы полиции Каунасского округа Эланас Яблонскас. «И как не поделиться такой из ряда вон выходящей историей?! Нескольких предупреждений было мало, видимо, хотелось побывать в комиссариате, – пишет Э. Яблонскас. – Воскресным утром каунасские полицейские около Панямунского бора заметили мужчину без маски. Ему сделали предупреждение. Потом полицейские снова заметили его без маски – и на этот раз ограничились предупреждением, поверив в его благожелательный настрой. На третий раз мужчина бросился бежать, а потом прыгнул в реку, доплыл до опоры моста и «завис» там. Пришлось вызывать пожарных-спасателей, чтобы беглеца доставили на берег».

По словам Э. Яблонскаса, история нарушителя закончилась в комиссариате, куда «пловца» привезли после осмотра в больнице. Мужчине (1979 г. р.) придется ответить за то, что он был без маски и не подчинился законным требованиям полиции.

Закрытая граница – не преграда

26 апреля, в воскресенье, в Зарасайском районе работниками Службы охраны госграницы (СОГГ) был задержан гражданин Литвы, который вез на велосипеде в Литву алкоголь, сообщает BNS. Ему грозит штраф и назначена обязательная 14-дневная самоизоляция.

Пограничники заметили едущего на велосипеде из Латвии 26-летнего мужчину рядом с городком Турмантас. В настоящее время движение здесь запрещено, дорога перекрыта.

Задержанный гражданин не скрывал, что ездил в соседнюю страну за алкоголем. В его рюкзаке сотрудники погранслужбы нашли 10 пол-литровых бутылок спиртового напитка «Kalganoff» без бандеролей.

После допроса на Пушкайской погранзаставе мужчина был доставлен в помещение для самоизоляции Зарасайского самоуправления. За незаконное пересечение государственной границы ему грозит штраф от 40 до 90 евро, а за перевоз акцизных товаров в нарушение установленного порядка – штраф от 40 до 200 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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