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Виленский Вестник

Памятная церемония

Фото urm.lt

На минувшей неделе, 23 апреля, в день трехсотлетия Виленского Гаона, на еврейском кладбище Судярвес в Вильнюсе состоялась памятная церемония, сообщает BNS.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски, посол Израиля в Литве Йоссеф Леви, сообщило внешнеполитическое ведомство.

По случаю этого юбилея состоялась телефонная беседа президентов Литвы и Израиля. Как информировало ведомство литовского президента, в беседе с президентом Израиля Реувеном Ривлиным Г. Науседа отметил, что благодаря интеллекту и эрудиции Виленского Гаона «Вильнюс стал духовным центром евреев в Европе, который был известен во всем мире».

«Благодаря ему Вильнюс оказался на карте мира как столица изучения Торы и Талмуда, а также как религиозный центр иудеев. Учение Виленского Гаона, основанное на упорстве, терпении и самоотдаче делу распространения духовной силы и стремлении к мудрости, вдохновляет в самые тяжелые минуты», – сказал Г. Науседа.

Министр иностранных дел Литвы Л. Линкявичюс написал на иврите в Twitter: «Сегодня около могилы Виленского Гаона я воздаю должное великому человеку, вечному символу истории и культуры литовского еврейства. Огромный вклад Виленского Гаона в духовную еврейскую жизнь очень важен», сообщает пресс-служба Общины евреев Литвы.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил своего литовского коллегу, сказав: «300 лет назад в Вильнюсе родился один из величайших религиозных мыслителей иудаизма Виленский Гаон. Его наследие и богатая история Общины евреев Литвы продолжают жить. Спасибо министру Линасу Линкявичюсу за эту значимую дань у могилы Виленского Гаона».

2020 год Сейм Литвы объявил годом Виленского Гаона и истории евреев Литвы.

Живший в XVIII веке Элияху бен Шломо Залман, известный как Виленский Гаон, является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда. Он стал основоположником современного иудаизма.

Основную часть жизни он прожил в Вильнюсе, здесь и скончался в 1797 году. Виленский Гаон сначала был захоронен на старом еврейском кладбище в вильнюсском микрорайоне Шнипишкес, но в советские годы кладбище было ликвидировано и могилу перенесли на другое кладбище в литовской столице, в микрорайоне Шяшкине.

Гаон является прадедом Ильи Абрамовича Ефрона, основателя издательского дома «Брокгауз и Ефрон».

По некоторым данным, одним из потомков Виленского Гаона является и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Первые евреи в Вильнюсе поселились еще в XVI веке. До Холокоста литваки, которые говорили преимущественно на идише и отличались строгими религиозными правилами, составляли около 10% мирового еврейства. Вильнюс из-за своего значения для евреев называли «Северным Иерусалимом».

До Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тыс. евреев, но более 90% литовской общины было уничтожено во время нацистской оккупации. Сейчас в Литве проживают около 3 тыс. евреев, сообщает BNS.

Информация «ЛК», BNS 

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