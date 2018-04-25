Преимущества декларирования

default image
На заметку рыбакам

Подробнее...
default image
Литве грозит гидрологическая засуха

Подробнее...
default image
Инфекция не исчезла

Подробнее...
default image
Организация транспортного движения в День матери

Подробнее...
default image
Соцстрах: замедляется рост доходов населения, всё больше зарплат ниже ММЗ

Подробнее...
default image
Китай не пригласил специалистов ВОЗ к участию в расследовании причин коронавируса

Подробнее...
default image
Вильнюс превратится в большой ресторан: 150 заявок на уличные кафе

Подробнее...
default image
В Европе возросло количество хакерских атак

Подробнее...
default image
Почти 30 млн американцев потеряли работу из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Продовольственная корзина дешевых товаров за год подорожала на 6,5 евро

Подробнее...
default image
Подтверждены 14 новых случаев коронавируса, в общей сложности 1399

Подробнее...
default image
Германия запретила заграничные поездки еще на шесть недель

Подробнее...
default image
Польша возобновляет выдачу украинцам рабочих виз

Подробнее...
default image
Д. Гайжаускас сохранил пост: голоса фракции власти и оппозиции поделились поровну

Подробнее...
default image
Депутаты японского парламента понизили себе зарплату

Подробнее...
default image
Поддержка вступлению Тайваня в ВОЗ – открытая провокация – посол Китая

Подробнее...
default image
Мир не сможет избежать второй волны коронавируса - представитель ВОЗ

Подробнее...
default image
В США рекордно рухнула добыча нефти

Подробнее...
default image
Запрет на въезд иностранцев в Россию продлен на неопределенный срок

Подробнее...
default image
На 80 пешеходных переходах в Вильнюсе оборудуют безопасное освещение 

Подробнее...
default image
Грета Тунберг пожертвует $100 тысяч на лечение детей от коронавируса

Подробнее...
default image
ПАСЕ вслед за весенней отменила и летнюю сессию

Подробнее...
default image
С 10 мая разрешено возобновить авиарейс Вильнюс-Франкфурт

Подробнее...
default image
Власти Чехии жалуются на катастрофическую засуху в стране

Подробнее...
default image
Германия ослабляет ограничения и открывает школы

Подробнее...
default image
Воздушное пространство Литвы будут патрулировать ВВС Испании и Великобритании

Подробнее...
default image
Жителей Казахстана обязали носить маски до конца года

Подробнее...
default image
Г.Науседа: выборы в сейм в Литве должны проходить честно и безопасно

Подробнее...
default image
В Копенгагене предотвратили теракт

Подробнее...
default image
Финляндия откроет школы через две недели

Подробнее...
default image
В Китае и бизнес, и жизнь возвращаются в свою колею, говорит посол Литвы

Подробнее...
default image
В Таджикистане запретят называть детей русскими именами

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа: Литва твердо поддерживает евроинтеграцию Грузии

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Литва видит усилия Армении в реализации реформ

Подробнее...
default image
В ЕС побит антирекорд бизнес-активности

Подробнее...
default image
В Литве коронавирус выявлен в 14-ти учерждениях опеки

Подробнее...
default image
После отмены полетов Вильнюсский аэропорт стал автокинотеатром

Подробнее...
default image
Вашингтон объявил об успешных испытаниях лекарства от COVID-19

Подробнее...
default image
Во Франции готовят ослабление ограничений

Подробнее...
default image
ЕК запустила в отношении Польши штрафную процедуру

Подробнее...
Перекресток мнений

Преимущества декларирования

Фото Swedbankas

Жители, декларируя доходы, могут вернуть до 300 евро в год, но не используют эту возможность полностью.

По расчетам Финансового института Swedbank, реальная средняя доля средств, возвращаемых населению, составляет чуть больше половины этой суммы – около 166 евро. Сегодня обстоятельства заставляют пересмотреть наши финансовые привычки, во-первых, следует более тщательно заполнять декларации, во-вторых, использовать возвращенные средства наилучшим образом.

Согласно статистике, декларации о доходах заполняют чуть более половины работающего населения страны. Карантин уже показал, насколько важно иметь сбережения, он же может побудить воспользоваться возможностью сократить расходы – декларировать доход и вернуть часть денег за страхование жизни, пенсионные взносы III уровня, законно приобретенные дома, услуги по ремонту автомобилей или услуги няни.

Жители за пенсионные накопления и взносы по страхованию жизни могут вернуть до 300 евро. С прошлого года граждане страны могут вернуть часть подоходного налога и за расходы на ремонт дома или автомобиля, а также за расходы по уходу за ребенком. Максимальная сумма таких расходов, с которой можно вернуть налоги, составляет 2 тысячи евро, что дает возможность вернуть до 400 евро в год. И даже если сегодня у нас есть возможность вернуть меньшую сумму, воспитание привычки декларировать доход в любом случае является преимуществом.

Декларируя доход, не менее важно – правильно использовать возвращенную часть налога. Согласно опросу населения, проведенному финансовым институтом Swedbank еще до карантина, большинство жителей – почти 40% – планировали потратить часть возвращенного подоходного налога на повседневные покупки, то есть на потребление.

Только 20% из них полученную сумму планировали отложить в качестве сбережений, и всего 5% планировали инвестировать. При этом 22% опрошенных вообще не представляли, что будут делать с дополнительным доходом от возвращенного подоходного налога.

Если бы тот же вопрос задали жителям сегодня, получили бы мы такие же ответы? Наверное, нет, и это можно было бы приветствовать. Эксперты по управлению финансами рекомендуют любой дополнительный доход, а возврат части налогов следует рассматривать именно как дополнительный доход, должен быть направлен на сбережения. А еще лучше – направить в инвестиции, таким образом увеличивая его в будущем, вместо того чтобы тратить на потребление здесь и сейчас.

Однако в настоящее время мы живем в необычных условиях, поэтому дополнительный доход нужно использовать по необходимости. Понятно, что в случае сокращения дохода из-за карантина любой дополнительный доход придется направлять на текущие расходы. И все же важно иметь в виду главное – не упустить возможность декларировать годовой доход и тем самым вернуть часть подоходного налога.

Юрате ЦВИЛИКЕНЕ, руководитель финансового института Swedbank

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.