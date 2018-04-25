Преимущества декларирования

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Жители, декларируя доходы, могут вернуть до 300 евро в год, но не используют эту возможность полностью.

По расчетам Финансового института Swedbank, реальная средняя доля средств, возвращаемых населению, составляет чуть больше половины этой суммы – около 166 евро. Сегодня обстоятельства заставляют пересмотреть наши финансовые привычки, во-первых, следует более тщательно заполнять декларации, во-вторых, использовать возвращенные средства наилучшим образом.

Согласно статистике, декларации о доходах заполняют чуть более половины работающего населения страны. Карантин уже показал, насколько важно иметь сбережения, он же может побудить воспользоваться возможностью сократить расходы – декларировать доход и вернуть часть денег за страхование жизни, пенсионные взносы III уровня, законно приобретенные дома, услуги по ремонту автомобилей или услуги няни.

Жители за пенсионные накопления и взносы по страхованию жизни могут вернуть до 300 евро. С прошлого года граждане страны могут вернуть часть подоходного налога и за расходы на ремонт дома или автомобиля, а также за расходы по уходу за ребенком. Максимальная сумма таких расходов, с которой можно вернуть налоги, составляет 2 тысячи евро, что дает возможность вернуть до 400 евро в год. И даже если сегодня у нас есть возможность вернуть меньшую сумму, воспитание привычки декларировать доход в любом случае является преимуществом.

Декларируя доход, не менее важно – правильно использовать возвращенную часть налога. Согласно опросу населения, проведенному финансовым институтом Swedbank еще до карантина, большинство жителей – почти 40% – планировали потратить часть возвращенного подоходного налога на повседневные покупки, то есть на потребление.

Только 20% из них полученную сумму планировали отложить в качестве сбережений, и всего 5% планировали инвестировать. При этом 22% опрошенных вообще не представляли, что будут делать с дополнительным доходом от возвращенного подоходного налога.

Если бы тот же вопрос задали жителям сегодня, получили бы мы такие же ответы? Наверное, нет, и это можно было бы приветствовать. Эксперты по управлению финансами рекомендуют любой дополнительный доход, а возврат части налогов следует рассматривать именно как дополнительный доход, должен быть направлен на сбережения. А еще лучше – направить в инвестиции, таким образом увеличивая его в будущем, вместо того чтобы тратить на потребление здесь и сейчас.

Однако в настоящее время мы живем в необычных условиях, поэтому дополнительный доход нужно использовать по необходимости. Понятно, что в случае сокращения дохода из-за карантина любой дополнительный доход придется направлять на текущие расходы. И все же важно иметь в виду главное – не упустить возможность декларировать годовой доход и тем самым вернуть часть подоходного налога.

Юрате ЦВИЛИКЕНЕ, руководитель финансового института Swedbank