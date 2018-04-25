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Бизнес,Деньги

Туризм под прицелом коронавируса

На минувшей неделе Сейм одобрил вето президента, связанное с узаконением купонов, которые вместо возврата денег за несостоявшиеся путешествия могли бы предлагать туристам. Возврат денег должен осуществляться в течение 14 дней.

Ранее принятый Сеймом в особо срочном порядке закон устанавливал, что после расторжения контракта на турпакет туроператор возвращает все деньги, уплаченные туристом или от его имени, не позднее чем в течение 6 месяцев с даты расторжения контракта, а не в течение 14 дней.

Действие этого положения не ограничивалось бы чрезвычайной ситуацией и охватывало бы все случаи, когда контракт расторгается туроператором.

Все же Сейм одобрил предложение главы страны Гитанаса Науседы внести в Гражданский кодекс положение о том, что все деньги, уплаченные туристом или от его имени, должны быть возвращены не позднее чем в течение 14 дней с даты расторжения договора об организованной туристической поездке.

Миколас Маяускас, член комитета по бюджету и финансам, считает: если туроператоры должны будут произвести выплаты в течение двух недель, они обанкротятся, и тогда люди вообще не вернут свои деньги.

Между тем глава ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене заявила, что для снижения последствий кризиса с коронавирусом в гостиничном и туристическом секторах Литвы требуется предназначенный именно для них план помощи государства. По словам главы ассоциации, этот бизнес сможет восстановиться только через год, сообщает BNS.

«Мы должны думать об отдельном плане мер для гостиниц и ресторанов и как потом выйти из этой ситуации», – заявила во время дискуссии на прошлой неделе в Сейме Э. Шишкаускене.

«Гостиницы и туроператоры не восстановятся еще месяцев восемь, а то и год – это возможно лишь после того, когда возобновятся полеты», – сказала Э. Шишкаускене. Она отметила, что сейчас бизнес могут спасти лишь субсидии в размере хотя бы оборота одного месяца 2019 года.

«За счет этого бизнес мог бы выплатить зарплаты работникам, внести плату за коммунальные услуги, которые вскоре начнут пробуксовывать и составят около 7%, а также осуществить прочие расчеты, и остались бы средства для сохранения бизнеса», – сказала Э. Шишкаускене.

По ее данным, сейчас в компаниях туристического и гостиничного сектора в Литве работают около 54 тыс. человек.

Литовский президент Г. Науседа призывает жителей летом планировать поездки по Литве и таким образом способствовать поощрению внутреннего туризма.

В пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, можно ли надеяться на открытие границ государства, он сказал, что сам в этом году хотел бы отдыхать в Литве, и призвал всех воспользоваться этой возможностью.

«Что бы я хотел сделать, так отдохнуть в этом году в Литве – у нас столько прекрасных уголков, и я призываю всех людей сделать это. Пусть процветает наш внутренний туризм, вам это понравится», – заявил на пресс-конференции Г. Науседа.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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