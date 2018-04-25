Антикризисные меры Евросоюза

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План восстановления экономики Европы должен быть соразмерен масштабу вызванного COVID-19 кризиса, а финансовая помощь Евросоюза (ЕС) должна быть доступна незамедлительно, отметил литовский президент Гитанас Науседа.

Он сформулировал эту позицию на минувшей неделе на посвященной этому вопросу конференции Европейского совета, сообщает BNS.

В режиме видеосвязи председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель представили главам стран ЕС предложения в рамках плана восстановления экономики Европы и долговременной финансовой программы.

Рассчитанная на семь лет финансовая программа вместе с новым планом восстановления экономики Европы, как отмечает офис президента, должна стать «планом Маршалла» для ЕС, чтобы восстановить функционирование внутреннего рынка и гарантировать восстановление экономики после окончания кризиса из-за COVID-19.

«Президент Литвы отметил, что план восстановления экономики Европы должен быть соразмерным масштабу кризиса, а средства поддержки – доступны незамедлительно. Глава страны подчеркнул необходимость обеспечения для всех государств-членов эффективной и быстрой доступности финансовых инструментов ЕС и предусмотренной финансовой помощи», – говорится в сообщении президентского ведомства.

Г. Науседа подчеркнул, что обсуждение предлагаемого нового инструмента – Европейского фонда восстановления – должно проходить одновременно с обсуждением долговременной финансовой программы. Президент выступил за увеличение финансирования политики сплочения, которая играет важную роль в укреплении систем здравоохранения и социальной защиты стран-членов, развития систем образования и бизнеса, а также за увеличение финансирования сельскохозяйственной политики и обеспечение равных конкурентных условий для всех фермеров ЕС.

Президент также призвал лидеров ЕС усилить внимание борьбе с дезинформацией и активно содействовать борьбе с пандемией в третьих странах, особенно в странах – участницах программы ЕС «Восточное партнерство», для которых европейская поддержка в настоящее время очень важна.

В ходе онлайн-саммита ЕС глава государства призвал уделить особое внимание и направить усилия на ускорение процесса закупок медицинского оборудования в ЕС, решение вопросов транзита товаров между странами-членами с целью обеспечения бесперебойного и эффективного транзита грузов.

Президент Литвы уверен, что Евросоюз найдет финансовые инструменты, которые помогут континенту вернуться на «нормальный путь развития».

«Мы идем в правильном направлении, находим финансовые инструменты, с помощью которых Европа сможет вернуться на нормальный путь развития», – завил Г. Науседа на пресс-конференции.

«Учреждается так называемый фонд восстановления, который, по моему глубокому убеждению, должен быть призван дополнить долговременную финансовую перспективу и добиться целей, которые поставлены в политике смычки, сельского хозяйства», – сказал глава государства.

По его словам, важно, чтобы социальный разрыв между людьми сократился. «Основной целью выхода из этого кризиса является то, чтобы различия между регионами, отдельными государствами были меньше, чем до кризиса. В Литве также следует приложить все усилия для этого», – сказал глава государства.

«Я считаю, что все это можно сделать при целевом применении намеченных средств и согласовании финансовых инструментов», – добавил он.

Сейчас в ЕС обсуждается, какие суммы могут потребоваться для восстановления экономики после кризиса с коронавирусом. Лидеры блока одобрили вехи оживления экономики ЕС после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Был одобрен пакет мер на сумму 540 млн евро, которые призваны смягчить последствия пандемии для работников, бизнеса и государств.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ