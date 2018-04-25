Количество найденного на Куршской косе парафина беспрецедентно

Nuotrauka BFL/Šarūnas Mažeika

Количество выброшенного на Куршской косе Балтийским морем предположительно парафина беспрецедентно, говорит глава дирекции Национального парка Куршской косы Аушра Фесер. Дирекция занимается сбором выброшенных морем отходов.

«Совершенно беспрецедентный случай. Бывало один-два кусочка, особенно летом, они начинали таять, были такие пятна на песке. Но один-другой, буквально единично. Но такого количества точно еще не было», – сказала BNS А. Фесер.

Во вторник сотрудники национального парка и волонтеры собрали около десяти кубометров отходов на расстоянии десяти километров. По словам А. Фесер, в среду будет собрано примерно столько же.

Представитель самоуправления Неринги Сандра Вайшвилайте информировала BNS, что муниципальное учреждение Неринги Paslaugos Neringai собрало около 6 кубометров отходов.